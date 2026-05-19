Cuatro pateras con 64 personas llegan a Formentera en un solo día

Un total de 64 personas fueron interceptadas este lunes en cuatro actuaciones relacionadas con la llegada de pateras a Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. La primera intervención tuvo lugar a las 8.30 horas, cuando se procedió a la interceptación de 20 personas de origen subsahariano en línea de costa, en la zona de Punta sa Cala, en Formentera. En el operativo participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Horas después, a las 12 horas, fueron interceptadas otras 12 personas de origen magrebí también en línea de costa, en la zona de s’Estufador. En esta actuación intervinieron la Unidad de Helicópteros de la Guardia Civil y la Guardia Civil de Formentera.

La tercera patera fue localizada por la tarde. A las 18.50 horas se procedió al rescate de 17 personas, de las cuales 16 eran de origen subsahariano y una de origen magrebí, en el mar, a unas 19 millas al sur de Formentera. En este caso intervino Salvamento Marítimo.

La cuarta intervención se produjo a las 20.30 horas, según ha informado en la mañana de este martes la Delegación del Gobierno en las islas, cuando fueron rescatadas 15 personas de origen magrebí en el mar, a unas cuatro millas al sur de la isla. En este operativo participaron el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.

Ruta migratoria hacia las Pitiusas

Estas llegadas rompen varias semanas sin nuevas entradas en la isla. La última registrada en Formentera se produjo el pasado 23 de abril, cuando Salvamento Marítimo rescató a 18 personas de origen magrebí a ocho millas al sureste de la isla, en un operativo desarrollado a las 1.01 horas de la madrugada. La mejora de las condiciones meteorológicas ha favorecido la reactivación de la ruta migratoria hacia las Pitiusas.