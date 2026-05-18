Piden seis años de cárcel para los presuntos patrones de una 'patera-taxi' que quedó a la deriva al sur de Formentera

La Audiencia Provincial de Balears celebra esta semana las vistas de tres juicios a cinco presuntos patrones de tres pateras localizadas en la costa o al sur de Formentera, una en 2024 y las otras dos en 2025. El caso más curioso es el de una ‘patera-taxi’, como la cita el escrito de acusación de la Fiscalía, que fue rescatada el 27 de octubre de 2025 por Salvamento Marítimo a 53 millas al sur de Formentera.

La Fiscalía pide para M. B. y A. M., ambos de nacionalidad argelina y de 21 años de edad, seis años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. La barca, de seis metros de eslora, partió de la localidad de Bourdj El Bahri con 17 pasajeros a bordo, todos también argelinos. Se quedó sin combustible y estuvo a la deriva desde las 6 de la mañana del 26 de octubre hasta las 4 de la tarde del día siguiente, es decir 34 horas, hasta que fue rescatada por la lancha de Salvamento Marítimo. Tres de los pasajeros declararon después que habían pagado entre los tres 10.600 euros por la travesía.

Como en casi todos los escritos de acusación de hechos similares, el fiscal relata que el viaje se hizo en una embarcación sin elementos de seguridad ni de salvamento para sus ocupantes y con grave riesgo de naufragio. A los dos encausados se les acusa de realizar funciones de dirección, conducción y repostaje de la barca durante la travesía.

4.500 euros por el viaje

El primero de los tres casos que se juzgan esta semana ocurrió el 20 de julio de 2024 y en el fiscal pide cinco años de prisión para un solo presunto patrón, I. M., argelino de 30 años de edad. En la patera viajaban 23 varones magrebíes y dos hombres y una mujer palestinos. La barca partió de la localidad de Gouraya, en la región argelina de Tipaza y tras 15 horas en el mar llegó a la zona del Torrent de s’Alga, en Formentera. Los pasajeros palestinos declararon que habían pagado cada uno unos 4.500 euros por el viaje.

El último de los casos es de abril de 2025 y se juzga a otros dos jóvenes argelinos, M. B. e I. A., de 25 y 23 años respectivamente. Salieron el 7 de abril a las 23 horas de una playa de Argel en una barca de seis metros con 16 pasajeros de su misma nacionalidad y fueron rescatados por Salvamento Marítimo a 15 millas al sur de Formentera. El fiscal pide seis años de prisión para cada uno de los encausados.