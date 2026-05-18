Migración
Interceptados 20 migrantes en la costa de Formentera
Se trata de la primera patera localizada en Formentera en lo que va de mes de mayo
Un total de 20 personas de origen subsahariano han sido interceptadas este lunes en la costa de Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares. La intervención se ha producido a las 8.30 horas de este lunes, en línea de costa, en la zona de Punta sa Cala. En el operativo han intervenido el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo.
Se trata de la primera patera localizada en Formentera en lo que va de mes de mayo. La última llegada registrada en la isla se produjo el pasado 23 de abril, cuando Salvamento Marítimo rescató a 18 personas de origen magrebí a ocho millas al sureste de Formentera. Aquel operativo tuvo lugar a la 1.01 horas de la madrugada.
Tras varias semanas sin nuevas llegadas, la buena previsión meteorológica ha favorecido que se reactive la ruta migratoria hacia las Pitiusas.
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