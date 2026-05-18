La renovación integral de la depuradora de Formentera avanza según los plazos previstos

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha visitado este martes las obras de ampliación y mejora de la Estación depuradora de aguas residuales (Edar) de Formentera para supervisar el avance de una renovación integral impulsada por la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental, (Abaqua), con una inversión global superior a los 6 millones de euros.

En la visita, el conseller balear ha estado acompañado de la consellera de Medio Ambiente del Consell Insular, Verónica Castelló, y el conseller de Infraestructuras, Javi Serra, además de varios responsables de la obra y el gerente de Abaqua, Emeterio Moles.

Las actuaciones permitirán renovar por completo una infraestructura que lleva más de 25 años en funcionamiento, con el objetivo de adaptarla a las necesidades actuales y futuras de la isla y a los nuevos requisitos técnicos y ambientales en materia de depuración.

El plano con el proyecto de la ampliación de la Edar / P.M.V.

El proyecto dispone de un presupuesto global de 6,1 millones de euros, de los cuales más de 5,5 millones corresponden al contrato principal de obras. La actuación, que comenzó hace dos meses, está financiada íntegramente a través del canon de saneamiento y tiene un plazo de ejecución de 18 meses.

Durante la visita, Lafuente ha destacado que esta intervención supone "una mejora fundamental para garantizar un tratamiento más eficiente, sostenible y adaptado a la realidad actual de Formentera". Asimismo, ha subrayado que la modernización de las infraestructuras hidráulicas es una prioridad para el Govern, "especialmente en territorios insulares donde la protección ambiental y la correcta gestión del agua son esenciales".

El conseller también ha remarcado que los trabajos avanzan según los plazos previstos y se están ejecutando mientras la planta sigue en funcionamiento, con el fin de garantizar en todo momento la continuidad del servicio.

Incremento del 12%

La renovación permitirá incrementar en un 12 % la capacidad de tratamiento de la depuradora, de los 3.400 metros cúbicos hasta alcanzar los 4.000 metros cúbicos diarios. Además, se mejorará la capacidad de pretratamiento hasta los 520 metros cúbicos por hora y se incorporarán nuevos sistemas de regulación y laminación para optimizar el funcionamiento de la instalación.

Entre las principales actuaciones previstas figuran la construcción de un nuevo sistema de pretratamiento con tecnología avanzada, la reforma de la zona de recepción de camiones cisterna, la impermeabilización de los decantadores secundarios y la incorporación de un tercer decantador. También se instalará un tanque de tormentas y se renovará el sistema de gestión de fangos y se reformará el edificio de control, que integrará un sistema automatizado de monitorización en tiempo real que ayudará a optimizar el gasto energético.

Una de las balsas actuales de aguas residuales de la depuradora / P.M.V.

La mejora de las instalaciones permitirá actualizar los parámetros de diseño y funcionamiento de la depuradora de acuerdo con los caudales y cargas contaminantes reales actuales, beneficiando a una población equivalente cercana a las 40.000 Habitantes Equivalentes (HE) frente a los 30.000 HE anteriores, siendo HE una medida utilizada en el tratamiento de aguas residuales que sirve para estimar la carga contaminante generada por una persona, que en el caso de Formentera incluye tanto residentes como visitantes.