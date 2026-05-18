Formentera invita a mirar las estrellas desde Cala Saona

Formentera volverá a mirar al cielo con una nueva cita de observación astronómica abierta a todos los públicos. El próximo sábado 23 de mayo, el mirador de Cala Saona será el escenario de una noche especial para explorar el firmamento con telescopios de la mano de la Asociación Astronómica de Formentera.

La actividad, incluida en el programa Formentera Mira al Cel 2026, se celebrará entre las 21.30 y las 23.30 horas y permitirá a los asistentes observar algunos de los grandes protagonistas del cielo nocturno, como la Luna y Júpiter con sus lunas, además de descubrir las galaxias de primavera.

La propuesta será gratuita y de acceso libre, por lo que no será necesaria inscripción previa. La organización recuerda, no obstante, que la celebración de la actividad está sujeta a posibles cambios en función de las condiciones meteorológicas.

Durante la jornada se podrá observar Júpiter y sus lunas, uno de los principales atractivos astronómicos de esta época del año, visible en buenas condiciones solo durante las próximas semanas. La observación continuará con la Luna, que se encontrará aproximadamente al 50 % de luminosidad, una situación especialmente favorable tanto para verla con detalle como para la fotografía astronómica.

Además, el cielo de primavera permitirá contemplar objetos de espacio profundo y algunas de las galaxias más destacadas de esta época, como el conocido Triplete de Leo, formado por tres galaxias situadas a millones de años luz.

Las personas interesadas pueden obtener más información a través de la web www.formentera.es, el correo turisme@formentera.es o el WhatsApp +34 607 111 716. También se puede seguir la actualidad de la actividad en redes sociales, en los perfiles @visitformentera y @astronomia_formentera.