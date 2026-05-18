El Govern advierte sobre el recorte de hamacas y sombrillas en Formentera: "La ley hay que cumplirla"

El conseller del Mar y el Ciclo del Agua del Govern balear, Juan Manuel Lafuente, ha dejado claro hoy lunes en Formentera que no ha habido ningún cambio de criterio a la hora de interpretar la normativa, a pesar de que desde la conselleria que dirige se haya rechazado la renovación de la autorización para montar hamacas y sombrillas a 16 adjudicatarios de los servicios de playa que ganaron el concurso en 2022. Lafuente, que ha hecho estas declaraciones durante una visita para conocer los avances de las obras de la Estación depuradora de aguas residuales (Edar), ha reiterado en varias ocasiones en declaraciones a los medios de comunicación presentes que "hay que cumplir el Reglamento de Costas, nos guste o no".

El conseller ha explicado que se hizo pública la resolución de la Dirección general de Costas y Litoral del Govern, que incluía a todos los adjudicatarios, sin haber terminado de "analizar sobre plano" las concesiones donde se habían producido variaciones en las superficies de arena para que los 20 lotes sin cambios pudieran recibir sus autorizaciones y comenzar a trabajar cuanto antes. Ahora, con el Consell de Formentera, "se buscarán soluciones para las concesiones que han tenido problemas para cumplir la normativa", ha asegurado. Lafuente ha apuntado la posibilidad de reducir la capacidad de las adjudicaciones como una posible solución, pero ha insistido en señalar que "la ley es de aplicación para todo el mundo y hay que cumplir el Reglamento".

La culpa, al anterior Consell

Lafuente también ha mencionado que el problema actual tiene su origen en el anterior equipo de Gobierno del Consell de Formentera, que adjudicó un contrato de ocho años sabiendo que la autorización se debía renovar por parte del Govern cada cuatro años. Así, a la hora de tramitar esta renovación, los técnicos de la conselleria que dirige han detectado cambios en las superficies de playa respecto a 2021, cuando se analizaron para otorgar los permisos temporales de ocupación. Esta variación ha provocado que las distancias entre las hamacas, la orilla del mar y las dunas embrionarias se hayan reducido, lo que contraviene la normativa y obliga a varios concesionarios a adaptarse a la realidad actual.

Dado que el Consell de Formentera va a presentar un recurso contra la decisión de la Dirección general de Costas y Litoral, el conseller del área se ha comprometido a agilizar en lo posible la resolución de estas alegaciones de manera que se intentará que la decisión final esté lista para finales de junio, siempre dependiendo de cuándo los técnicos de la administración insular presenten los informes con los datos sobre superficies actualizados.

Respecto a los adjudicatarios que sí han recibido el visto bueno por parte del Govern, tampoco pueden montar sus hamacas y sombrillas todavía, ya que están a la espera de que la Demarcación de Costas y Litoral del Ejecutivo central les comunique el canon que han de pagar por sus concesiones, un trámite que no depende ni del Govern balear ni del Consell Insular.