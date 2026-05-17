Álex Roca dedica a su mujer la Media Maratón de Formentera

Álex Roca, atleta con larga trayectoria, participó este sábado en la Media Maratón de Formentera junto a su mujer y dejó una de las imágenes más emotivas de la jornada. Tras la carrera, el atleta compartió en Instagram un vídeo de la prueba acompañado de un mensaje dedicado a su pareja.

“Esta meta va por nosotros”, escribió Roca en la publicación, en la que recordó los momentos difíciles que han afrontado juntos, las metas ya cumplidas y las que todavía quedan por llegar.

Mucho calor y muchas ganas

La pareja completó la prueba en una jornada marcada por el ambiente deportivo y también por el calor, uno de esos compañeros de carrera que nadie invita, pero que siempre aparece en Formentera cuando toca correr.

En el texto que acompañaba al vídeo, Roca añadió: “Por todos los momentos difíciles que nos hicieron más fuertes. Por todas las metas cumplidas, por las que vendrán y por no soltarnos nunca la mano”.

El atleta también resumió la experiencia como “una carrera para disfrutar sin parar”, con “mucho calor”, pero con “muchas ganas”. Una frase sencilla que encaja con el tono de su publicación y con el espíritu de una meta que, esta vez, tuvo una dedicatoria muy especial.

Roca cerró el mensaje con otra frase dirigida a su mujer: “Porque sí, cruzar metas juntos es increíble. Pero compartir la vida… es indescriptible”.