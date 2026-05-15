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Sant Ferran llena Formentera de música, cultura popular y ambiente festivo

La jornada festiva tendrá lugar el sábado 30 de mayo en la plaza de la Iglesia, con propuestas infantiles, mercados, baile popular y conciertos

Los niños son los protagonistas de las actividades programadas para la tarde del 30 de mayo en Sant Ferran

Los niños son los protagonistas de las actividades programadas para la tarde del 30 de mayo en Sant Ferran / P.M.V.

Pilar Martínez

Pilar Martínez

Sant Ferran celebrará el próximo sábado 30 de mayo una nueva edición de sus fiestas populares con una jornada llena de actividades culturales, música y tradición en la plaza de la Iglesia.

El programa comenzará a las 18 horas con el espectáculo infantil 'Cuentos y canciones de Rosa Rodamon', a cargo de Anakrònica, una propuesta dirigida al público familiar. Media hora más tarde se inaugurarán los mercados artesano y artístico de Sant Ferran, que volverán a llenar el pueblo de creatividad, artesanía y ambiente festivo.

La celebración continuará con la misa, prevista a las 19 horas, y posteriormente con la tradicional procesión y el baile popular de las colles Es Xacoters y Es Pastorells, una de las citas más arraigadas de las fiestas de Sant Ferran.

La música tomará el protagonismo por la noche con el concierto de Aires Formenterencs, a las 22.30 horas. A continuación, a partir de las 23.30 horas, será el turno de la sesión electrónica con DJ Pharma y Luna Martínez.

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