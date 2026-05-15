Fiestas patronales
Sant Ferran llena Formentera de música, cultura popular y ambiente festivo
La jornada festiva tendrá lugar el sábado 30 de mayo en la plaza de la Iglesia, con propuestas infantiles, mercados, baile popular y conciertos
Sant Ferran celebrará el próximo sábado 30 de mayo una nueva edición de sus fiestas populares con una jornada llena de actividades culturales, música y tradición en la plaza de la Iglesia.
El programa comenzará a las 18 horas con el espectáculo infantil 'Cuentos y canciones de Rosa Rodamon', a cargo de Anakrònica, una propuesta dirigida al público familiar. Media hora más tarde se inaugurarán los mercados artesano y artístico de Sant Ferran, que volverán a llenar el pueblo de creatividad, artesanía y ambiente festivo.
La celebración continuará con la misa, prevista a las 19 horas, y posteriormente con la tradicional procesión y el baile popular de las colles Es Xacoters y Es Pastorells, una de las citas más arraigadas de las fiestas de Sant Ferran.
La música tomará el protagonismo por la noche con el concierto de Aires Formenterencs, a las 22.30 horas. A continuación, a partir de las 23.30 horas, será el turno de la sesión electrónica con DJ Pharma y Luna Martínez.
El Consell de Formentera invita a la ciudadanía y visitantes a participar en una jornada que combinará tradición, cultura popular y música en uno de los pueblos con más carácter de la isla.
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