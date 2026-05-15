GxF acusa al equipo de gobierno de Sa Unió de "incapacidad" para gestionar el litoral de Formentera

Gent per Formentera (GxF) ha denunciado la “incompetencia” del gobierno de Sa Unió para gestionar el litoral de Formentera tras la acumulación, según la formación, de diferentes problemas en plena temporada turística.

El grupo insular considera “muy grave” que, ya iniciada la temporada, la isla afronte una reducción del 36% en el número de hamacas y sombrillas, continúe sin el balizamiento de las playas, mantenga embarcaciones de la migración abandonadas en el litoral y tenga inoperativas las rampas públicas de acceso al mar.

Para GxF, estos hechos no son situaciones aisladas, sino que evidencian “un patrón de gobierno basado en la improvisación, la incapacidad de gestión y la falta de defensa de los intereses de Formentera ante otras administraciones”.

Uno de los principales puntos de crítica se centra en las concesiones de hamacas y sombrillas. Según se hizo público el pasado miércoles, el Govern balear ha denegado la autorización para instalar estos servicios en 16 lotes de Formentera y ha recortado otros dos, lo que supone una reducción del 36% respecto a la oferta que hasta ahora existía en las playas de la isla. Esta acción, ya recurrida por el Consell Insular, supone la pérdida de 681 hamacas y 339 sombrillas.

La formación insularista sostiene que, cualquier revisión de los servicios de playa basada en criterios ambientales, debería hacerse con estudios rigurosos, planificación a largo plazo y entre concesiones, “nunca de forma sobrevenida durante una concesión en vigor y sin tiempo de reacción para los concesionarios”.

GxF también critica que las playas de Formentera sigan sin balizamiento, pese a que este servicio debía estar instalado desde el 1 de mayo. Tal y como informaba Diario de Ibiza en su edición de este viernes 15 de mayo, el procedimiento se encuentra paralizado por un recurso contra la adjudicación y no existe una fecha clara para su instalación.

El grupo político considera que esta situación afecta directamente a la seguridad de los bañistas y a la ordenación del tráfico marítimo recreativo en el litoral de la isla.

Pateras en la costa

Otro de los problemas denunciados es la presencia de una veintena de embarcaciones de la migración abandonadas en la costa, principalmente en el sur de la Mola, en la zona de s’Estufador y ses Pesqueres Altes. GxF advierte de que la demora en su retirada aumenta el riesgo de que estas barcas se deterioren y dispersen restos contaminantes, motores, chalecos salvavidas y otros residuos.

La formación considera “inadmisible” que el Consell todavía esté pendiente de un presupuesto para retirar estas embarcaciones y reclama plazos claros para actuar en una zona de alto valor natural.

Por último, GxF recuerda que las dos rampas públicas de acceso al mar, situadas en la Savina y es Copinar, continúan inoperativas. Esta situación, según el grupo, impide su uso por parte de propietarios de embarcaciones recreativas y limita un servicio público de interés para la ciudadanía.

La rampa de es Copinar está completamente destruida / P.M.V.

La formación ya llevó al pleno de marzo una proposición para reclamar la reparación urgente de estas infraestructuras, al considerar que el mantenimiento durante esta legislatura ha sido “prácticamente inexistente”.

Ante esta situación, GxF exige al gobierno de Sa Unió que actúe con urgencia, ofrezca explicaciones públicas y presente un calendario concreto para resolver cada uno de estos problemas.

“Formentera no puede afrontar la temporada turística con el litoral desordenado, sin servicios esenciales, sin balizamiento, con residuos abandonados y sin rampas públicas operativas”, concluye la formación, que acusa a Sa Unió de no defender los intereses de la isla ante el Govern balear.