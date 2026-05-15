Las empresas de Formentera, en vilo por la reducción de hamacas en plena temporada

La Asociación Intersectorial de Pequeños y Medianos Empresarios de Formentera (Pimef) ha expresado este viernes su "profunda preocupación" por la importante reducción de los servicios de hamacas en las playas de Formentera de cara a la temporada 2026, una disminución que, según la patronal, afecta directamente a uno de los principales atractivos turísticos de la isla y a un elemento clave de su reconocimiento internacional.

La entidad considera difícil de justificar que, ya entrado el mes de mayo, se estén comunicando denegaciones de autorizaciones para la explotación de concesiones de hamacas, sin margen suficiente para que las empresas puedan presentar alegaciones o interponer recursos. Pimef recuerda que la temporada estival comienza oficialmente el 1 de mayo y que las concesionarias deben tener los servicios instalados y plenamente operativos desde esa fecha.

Según la patronal, esta situación supone un perjuicio económico y organizativo muy importante para las empresas afectadas. Muchas de ellas ya han contratado al personal necesario para atender las concesiones, han buscado alojamiento para los trabajadores y deben asumir igualmente el pago de salarios y otros compromisos adquiridos para el inicio de la temporada.

Falta de previsión

Pimef también denuncia una falta de previsión y coordinación administrativa, ya que, a fecha de hoy, todavía no se ha completado el replanteo técnico ni la delimitación efectiva de los espacios adjudicados. Esta circunstancia, según la entidad, impide el desarrollo normal de la actividad y genera una situación de incertidumbre para las empresas.

La patronal recuerda que Formentera aspira a consolidar un modelo turístico basado en la calidad y en la desestacionalización, con la llegada de visitantes desde los meses previos al verano. Para ello, considera imprescindible garantizar una planificación adecuada y seguridad jurídica. En este sentido, advierte de que los retrasos y la incertidumbre en torno a las autorizaciones perjudican tanto a las empresas como a la imagen del destino ante los visitantes que tenían previsto viajar a la isla en estas fechas.

Por todo ello, Pimef insta a todas las administraciones implicadas a actuar de manera inmediata para desbloquear la situación, completar la emisión de las autorizaciones pendientes y adaptarlas a la realidad y al replanteo técnico de las playas de Formentera. Asimismo, reclama que los posibles recursos se resuelvan con la máxima celeridad para garantizar el normal desarrollo de la temporada turística de 2026.

La entidad insiste en que las empresas realizan cada año un importante esfuerzo económico, organizativo y de contratación para tener operativos todos los servicios desde los meses de abril y mayo, e incluso, en algunos casos, desde Semana Santa. Por ello, reclama a las administraciones la misma previsión, coordinación y capacidad de respuesta para evitar nuevos perjuicios al sector empresarial y a la economía de la isla.