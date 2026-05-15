Igualdad
Formación para prevenir violencias sexuales y LGTBI-fóbicas en el ocio de Formentera
Las sesiones, dirigidas a establecimientos de ocio nocturno, hoteles y asociaciones vinculadas a las fiestas populares, también abordarán la dispensación responsable de alcohol
El Consell de Formentera ha organizado para este mes de mayo una nueva edición de las formaciones sobre prevención de violencias sexuales y LGTBI-fóbicas, así como sobre dispensación responsable de alcohol. La iniciativa está dirigida especialmente a establecimientos de ocio nocturno, establecimientos hoteleros y asociaciones que participan en la organización de fiestas populares en la isla.
El objetivo de estas sesiones es seguir avanzando hacia unos espacios de ocio más seguros, respetuosos y responsables, además de ofrecer herramientas prácticas a los profesionales y colectivos que trabajan de cara al público o que intervienen en celebraciones populares.
Durante la formación se abordarán cuestiones relacionadas con la detección, prevención y actuación ante posibles situaciones de violencia sexual o discriminación LGTBI-fóbica, de acuerdo con el protocolo establecido. También se ofrecerán pautas básicas sobre dispensación responsable de alcohol y protocolos de actuación en entornos de ocio.
Las sesiones tendrán lugar en la sala de plenos del Consell Insular de Formentera, situada junto al Centro de Día, en Sant Francesc, y se han programado en diferentes horarios para facilitar la participación de las personas interesadas.
En concreto, las formaciones se celebrarán el miércoles 20 de mayo, de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas, y el martes 26 de mayo, también de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas.
Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción llamando al teléfono 971 321 271, extensión 13211, o a través del correo electrónico prestauratives@conselldeformentera.cat.
Desde el Consell de Formentera han destacado la importancia de continuar trabajando de forma conjunta con el sector del ocio, la restauración y las entidades sociales para promover espacios libres de violencias, fomentar el respeto y reforzar la convivencia en la isla.
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