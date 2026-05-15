Formación para prevenir violencias sexuales y LGTBI-fóbicas en el ocio de Formentera

El Consell de Formentera ha organizado para este mes de mayo una nueva edición de las formaciones sobre prevención de violencias sexuales y LGTBI-fóbicas, así como sobre dispensación responsable de alcohol. La iniciativa está dirigida especialmente a establecimientos de ocio nocturno, establecimientos hoteleros y asociaciones que participan en la organización de fiestas populares en la isla.

El objetivo de estas sesiones es seguir avanzando hacia unos espacios de ocio más seguros, respetuosos y responsables, además de ofrecer herramientas prácticas a los profesionales y colectivos que trabajan de cara al público o que intervienen en celebraciones populares.

Durante la formación se abordarán cuestiones relacionadas con la detección, prevención y actuación ante posibles situaciones de violencia sexual o discriminación LGTBI-fóbica, de acuerdo con el protocolo establecido. También se ofrecerán pautas básicas sobre dispensación responsable de alcohol y protocolos de actuación en entornos de ocio.

Las sesiones tendrán lugar en la sala de plenos del Consell Insular de Formentera, situada junto al Centro de Día, en Sant Francesc, y se han programado en diferentes horarios para facilitar la participación de las personas interesadas.

En concreto, las formaciones se celebrarán el miércoles 20 de mayo, de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas, y el martes 26 de mayo, también de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas.

Las personas interesadas pueden formalizar la inscripción llamando al teléfono 971 321 271, extensión 13211, o a través del correo electrónico prestauratives@conselldeformentera.cat.

Desde el Consell de Formentera han destacado la importancia de continuar trabajando de forma conjunta con el sector del ocio, la restauración y las entidades sociales para promover espacios libres de violencias, fomentar el respeto y reforzar la convivencia en la isla.