Atención, conductores: estas son todas las carreteras cortadas en Formentera este sábado por la media maratón
La organización de la XVIII Mitja Marató Illa de Formentera y la XIV Cursa 8 KM Sant Ferran-La Savina recuerda a vecinos y visitantes la necesidad de planificar sus desplazamientos
Formentera registrará este sábado 16 de mayo varios cortes de tráfico con motivo de la celebración de la XVIII Mitja Marató Illa de Formentera 2026 y la XIV Cursa 8 KM Sant Ferran-La Savina 2026.
La organización de la prueba ha recordado las restricciones previstas para garantizar la seguridad de los participantes durante el desarrollo de ambas carreras. Los cortes afectarán a diferentes vías de la isla durante la tarde, por lo que se recomienda a vecinos, visitantes y conductores planificar sus desplazamientos con antelación.
Carreteras cortadas en Formentera este sábado
Según la información trasladada, la circulación quedará interrumpida en los siguientes puntos y horarios:
Entre Can Ribs y el faro de La Mola
La circulación permanecerá cortada entre Can Ribs y el faro de La Mola desde las 15.30 horas hasta las 18.30 horas.
Entre Sant Ferran y La Mola
También se cortará el tráfico entre Sant Ferran y La Mola. En este caso, no se podrá circular por este tramo entre las 16.30 horas y las 19.30 horas.
Entre La Savina y Sant Ferran por Es Pujols
Otro de los cortes afectará a la carretera entre La Savina y Sant Ferran, pasando por Es Pujols. Esta restricción estará activa desde las 17.30 horas hasta las 20.45 horas.
Recomendación para vecinos y visitantes
Estos cortes coincidirán con una franja de movilidad importante en la isla, por lo que se aconseja evitar las zonas afectadas durante la tarde del sábado y utilizar rutas alternativas siempre que sea posible.
La organización ha insistido en que las restricciones son necesarias para el correcto desarrollo de la media maratón y de la carrera de 8 kilómetros, dos pruebas que volverán a reunir a numerosos corredores en Formentera.
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