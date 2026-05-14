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Las familias de Formentera ya pueden solicitar plaza en las escuelas de verano

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 22 de mayo para niños y niñas de entre tres y 12 años

Las familias tienen hasta el 22 de mayo para inscribir a los menores

Las familias tienen hasta el 22 de mayo para inscribir a los menores / CIF

Pilar Martínez

Pilar Martínez

El Consell de Formentera, a través del área de Juventud, ha informado de que este jueves 14 de mayo se ha abierto el plazo de inscripciones para la Escuela de Verano 2026, que permanecerá abierto hasta el próximo 22 de mayo.

Las solicitudes podrán tramitarse tanto de forma telemática a través de la Oficina Virtual de Atención a la Ciudadanía (OVAC), como presencialmente en la Oficina de Atención a la Ciudadanía (OAC).

La Escuela de Verano comenzará el próximo 1 de julio y está dirigida a niños y niñas en edad escolar de entre tres y 12 años. El principal objetivo de este servicio es facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar durante los meses estivales y ofrecer a los menores una alternativa educativa y de ocio adaptada a su edad.

Prioridad de acceso

Tendrán prioridad de acceso los menores pertenecientes a familias con dificultades de conciliación, situaciones de vulnerabilidad socioeconómica o casos relacionados con la protección del menor.

Según el procedimiento establecido, podrán inscribirse los menores residentes y empadronados en Formentera o escolarizados en la isla durante el último curso escolar, nacidos entre los años 2014 y 2022.

El proceso de admisión también contempla distintos criterios de prioridad para la adjudicación de plazas, entre ellos pertenecer a familias numerosas o monoparentales, situaciones de discapacidad, vulnerabilidad social o acogimiento familiar.

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Asimismo, las familias deberán presentar la documentación requerida para formalizar la inscripción, incluyendo la identificativa de los menores y sus tutores, la tarjeta sanitaria y la acreditación de la situación laboral activa de los progenitores o tutores.

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