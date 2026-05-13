Servicios de playa
Sorpresa, preocupación e "indignación" entre los adjudicatarios de los lotes de playa de Formentera
La decisión del Govern balear sobre los servicios de temporada deja en vilo a los adjudicatarios, que podrían reclamar daños y perjuicios
Los empresarios que resultaron ganadores en el concurso para la explotación de los lotes de servicios de temporada de las playas de Formentera para el periodo 2023-2028 han recibido la resolución de la Dirección general de Costas y Litoral del Govern balear sobre sus adjudicaciones como un jarro de agua fría. La consellera de Medio Ambiente del Consell Insular, Verónica Castelló, les ha comunicado que el dictamen del ente dependiente de la conselleria balear del Mar y el Ciclo del agua deniega la autorización a 16 lotes, modifica los elementos que pueden instalar otros dos y tan solo autoriza en los mismos términos que en la temporada pasada los 20 lotes restantes.
Esto significa que, si no prospera el recurso que la administración insular se ha comprometido a presentar, muchos de los adjudicatarios no podrán montar sus hamacas y parasoles durante toda la temporada, con el consiguiente perjuicio económico no solo sobre los ingresos que planeaban obtener sino también sobre el gasto que ya han tenido que afrontar este año, ya que contaban con personal contratado para atender las concesiones desde el pasado 1 de mayo, fecha habitual de apertura de las instalaciones.
Aunque han preferido no realizar declaraciones públicas individuales hasta poder "digerir" la noticia y consultar con sus servicios jurídicos los diferentes escenarios a los que se enfrentan, en una conversación informal a la salida de la reunión mantenida con la consellera y los técnicos del área de Medio Ambiente, han mostrado su sorpresa por la resolución, dado que hace unas semanas todo parecía estar en orden.
"Indignación"
La palabra "indignación" también se ha mencionado en varias ocasiones entre los presentes, que no entienden el cambio de interpretación en la normativa hacia posiciones más estrictas que argumenta su decisión Costas, cuestionando cómo quedarían las playas del resto del archipiélago si se aplicara la legislación de igual manera en todas las islas.
Estos empresarios han verbalizado su preocupación no solo por el efecto económico que la resolución tendrá sobre las familias de la isla que dependen de los ingresos obtenidos de las concesiones no autorizadas, sino también por cómo afectará a la imagen de la isla como destino turístico el hecho de no contar con un servicio tan demandado en verano como es el de las hamacas y las sombrillas de playa.
Además, se da la circunstancia de que los explotadores de los 20 lotes que sí han obtenido la renovación de la autorización y los dos que solo tienen que realizar algunas modificaciones, como eliminar los baúles de almacenaje, todavía no saben cuándo podrán comenzar a montar, ya que los trámites para obtener todos los permisos pueden alargarse semanas.
La consellera de Medio Ambiente ya había apuntado durante la rueda de prensa mantenida con los medios que, dado que el contrato de la licitación sigue en vigor hasta 2028, los adjudicatarios podrían pedir daños y perjuicios tanto al Consell Insular como al Govern balear, una actuación que los afectados tendrán que estudiar con detenimiento.
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