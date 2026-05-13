Cultura
La música coral une Bayona, Ibiza y Formentera en dos conciertos gratuitos
La Coral Polifónica de Formentera, el coro femenino Au Choeur des Dames y la agrupación vocal Medikoak ofrecen un concierto en la iglesia de Sant Francesc de Formentera este jueves y una segunda actuación el sábado en la Catedral de Ibiza
La Coral Polifónica de Formentera se une esta semana a dos formaciones procedentes de Bayona para ofrecer dos conciertos gratuitos: uno en la iglesia de Sant Francesc de Formentera este jueves 14 de mayo a las 18 horas y otro el sábado 16 a las 19 horas en el imponente escenario de la Catedral Santa María de las Nieves, en Ibiza.
El encuentro surge a raíz de un intercambio cultural iniciado hace unos años entre la pitiusa del sur y la localidad vasco-francesa. En marzo de 2025, la agrupación vocal de Formentera viajó hasta Francia para ofrecer un concierto y este año han sido las dos corales francesas las que se han desplazado hasta las Pitiusas.
El recital, gratuito para todos los asistentes, comenzará con la actuación individual de la coral femenina Au Choeur des Dames seguida del coro masculino formado por médicos Medikoak. Después será el turno de la Coral Polifónica de Formentera y, al terminar, las tres formaciones interpretarán la canción popular vasca 'Maitia nun zira'.
El repertorio combinará piezas tradicionales vascas con composiciones más modernas y canciones polifónicas de todo el mundo en diferentes idiomas.
La actuación de este jueves en Formentera se repetirá el sábado en Ibiza, donde las refinadas voces que componen estas tres corales se podrán escuchar en un entorno privilegiado como es la Catedral de Santa María de las Nieves. Este segundo concierto también es gratuito para cualquiera que desee disfrutar de un tipo de expresión musical donde las voces disfrutan de todo el protagonismo.
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