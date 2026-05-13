Corte temporal del acceso a Porto-salè por las obras en la carretera principal de Formentera

El Consell de Formentera ha informado de que, entre los días 18 y 22 de mayo, el acceso a Porto-salè por la carretera PM-820 permanecerá cerrado al tráfico debido a las obras de mejora de la intersección situada en esta vía.

La actuación prevista incluye una corrección de la rasante para mejorar la visibilidad y la reordenación del drenaje. Además, se instalarán dos radares pedagógicos digitales para reforzar la seguridad vial en este tramo.

Durante los días de corte, el tráfico será desviado por los caminos de Dalt y de Baix de Porto-salè. Para acceder a esa zona desde Sant Francesc, los vehículos deberán circular por el camino de Dalt de Porto-salè, es decir, por la zona de los molinos, pasando por el IES Marc Ferrer. En cambio, para acceder a Sant Francesc desde Porto-salè, deberán utilizar el camino de Baix de Porto-salè, en dirección al Polideportivo Antoni Blanc.