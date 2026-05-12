Senado
Llega al Congreso la reforma de la ley electoral necesaria para que Formentera elija senador propio
Los socialistas proponen ajustar la ley electoral para incorporar a Formentera como circunscripción insular propia en la elección de senadores
E.P.
El PSOE ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) de manera que incorpore a la isla de Formentera como circunscripción electoral propia, para desarrollar así la recientemente aprobada modificación de la Constitución Española.
La citada reforma constitucional, impulsada por el Parlament balear para modificar el artículo 69.3, fue aprobada definitivamente el pasado 23 de abril en el Senado para que Formentera disponga de un senador propio y se desvincule así del 'tándem' electoral que conformaba con Ibiza.
La nueva configuración exige, por tanto, adecuar la Loreg, como "norma que articula el procedimiento de elección de los miembros de las Cortes Generales (Congreso y Senado), con el fin de garantizar la plena efectividad del mandato constitucional, la coherencia interna del ordenamiento y la regularidad de futuros procesos electorales".
En su iniciativa, los socialistas sostienen que con esta reforma buscan adaptar la ley electoral al nuevo texto constitucional modificando aquellos preceptos que regulan la elección de los senadores en las circunscripciones insulares con el fin de ajustar las referencias normativas que hasta ahora contemplaban conjuntamente a Ibiza y Formentera.
Próximas elecciones legislativas
De esta forma, "se asegura la plena vigencia del principio de seguridad jurídica y se garantiza que la ciudadanía de Ibiza y de Formentera pueda ejercer su derecho de participación política en igualdad de condiciones".
Por todo ello, el PSOE plantea modificar los artículos 161.2 y 165.2 de la Loreg para incorporar expresamente a Formentera como circunscripción electoral propia y regular la elección del escaño que constitucionalmente le corresponde en el Senado.
En una disposición transitoria, el partido que sustenta al Gobierno puntualiza que la eficacia de la creación de las circunscripciones electorales al Senado por las islas de Ibiza y Formentera "quedará pospuesta hasta la convocatoria" de las primeras elecciones al Senado que se celebren.
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