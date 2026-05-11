Los residentes en Ibiza apenas disponen ya de plazas para viajar a Formentera en moto este verano

Se acaba de cumplir un mes desde la puesta en marcha del sistema de reservas del programa medioambiental Formentera.eco y apenas quedan ya plazas para los residentes en Ibiza que quieran desplazarse hasta la pitiusa del sur en motocicleta durante el periodo de regulación. En concreto, para los meses de junio, julio, agosto y septiembre ya se han cubierto entre el 50% y el 74% de las 50 plazas diarias reservadas para los residentes en la isla vecina que quieran circular con ese tipo de vehículos por Formentera.

Además, el fin de semana del 18 y 19 de julio y los días 1, 2, 5, 6,7, 8 y 9 de agosto, la ocupación es ya de entre un 75% y un 99%, lo que significa que las plazas disponibles para viajar en esas fechas están muy cerca de agotarse.

Desde el Consell de Formentera aseguran que esta situación, con el cupo de las 50 motos para residentes en Ibiza cubierto al 100% la mayor parte del verano, lleva años repitiéndose.

La propia Ley 7/2019, de 8 de febrero, para la sostenibilidad medioambiental y económica de la isla de Formentera, establece en su artículo 4 que la cuota reservada a los vehículos de los ibicencos debe estar determinada por «datos históricos de afluencia», con el fin de garantizar que sean suficientes. Es decir, la llegada y circulación tanto de motos como de coches de residentes de la isla vecina no debería impedirse a pesar de que se supere el techo establecido para ellos.

Para intentar que esto no ocurra, el equipo de gobierno de Sa Unió ya incrementó el año pasado la cuota destinada a motocicletas de 20 a 50 y de 220 a 235 en el caso de los turismos, una ampliación que no fue del agrado de la oposición política ni de los sectores sociales que apuestan por un decrecimiento general en la circulación de vehículos en Formentera.

Motos de visitantes

Si durante los meses de aplicación de la normativa se llenan los cupos establecidos, la alternativa que apuntan desde el Consell sería acudir a la cuota establecida para motocicletas de visitantes, que este año repite las cifras del año anterior y está estipulado en 122 motos diarias.

Aunque los turistas incluidos en esa cuota específica sí que tienen que pagar la tarifa establecida (tres euros por día con un mínimo de 15 euros para los meses de junio y septiembre y 4,50 euros por día con un mínimo de 22,50 euros en julio y agosto), los ibicencos estarían exentos del pago, al igual que el resto de residentes en la Comunitat Autònoma de Balears.

Este cupo de 50 motos y 235 automóviles no incluye a los trabajadores de Ibiza que deben trasladarse a Formentera durante la temporada estival, ya que este contingente tiene su propia autorización y no computa en el techo máximo fijado.

La puesta en marcha del proyecto medioambiental Formentera.eco este año no ha estado exenta de polémica. Siguiendo el procedimiento establecido, el pasado mes de enero el equipo de gobierno presentó ante el Consell d’Entitats dos propuestas de aplicación de la normativa para que los representantes de las asociaciones y entidades de la isla eligieran su opción preferida.

Por primera vez desde que se puso en marcha el proyecto en 2019, las dos propuestas no se basaban en la reducción del techo total de vehículos autorizados, sino que planteaban repartir las cuotas según criterios medioambientales para reducir la presencia en las carreteras de Formentera de los vehículos más contaminantes.

Mismas cuotas que en 2025

Esta iniciativa no contó con el respaldo social necesario y las asociaciones y grupos políticos miembros del Consell d’Entitats mostraron su desacuerdo absteniéndose en una gran mayoría durante la votación para elegir una de las dos opciones presentadas por la consellera de Movilidad, Verónica Castelló.

Tras un periodo de consulta entre el Consell, representantes de empresas y comunidades de vecinos, se dio paso a una nueva votación de la cual salió vencedora la opción de mantener las mismas cifras de ocupación fijadas para la temporada 2025 mientras desde la institución insular se trabaja en nuevas propuestas para el año que viene.

Así, el techo global de vehículos a motor autorizados a acceder, circular y estacionar en Formentera entre el 1 de junio y el 30 de septiembre de este año es también de 10.287. De ellos, los visitantes tienen una cuota de 1.732 turismos y 122 motos entre los que se incluyen los trabajadores no residentes en Formentera.

En cuanto a los residentes en Ibiza, se permite la entrada y circulación de 235 coches y 50 motos cada día, como ya se ha apuntado anteriormente.