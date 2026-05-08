GxF acusa a Sa Unió de ocultar información sobre las obras ilegales en un hotel de Punta Prima

Gent per Formentera (GxF) ha denunciado que el gobierno insular de Sa Unió “oculta información” sobre las obras presuntamente ilegales ejecutadas durante los dos últimos inviernos en el hotel Sunway Punta Prima, situado en el núcleo urbano de Punta Prima.

La formación considera “muy grave” que el equipo de gobierno no haya facilitado a la oposición la documentación solicitada sobre unas actuaciones urbanísticas que afectan a un establecimiento turístico y sobre las que, según GxF, ya existen antecedentes de irregularidades.

El grupo recuerda que el 11 de febrero de 2025 solicitó formalmente copia del expediente urbanístico de las obras de reforma realizadas en el hotel, así como la correspondiente inspección urbanística. Según GxF, la respuesta del consell fue que “no consta en el área de Urbanismo expediente iniciado y finalizado de solicitud de licencia urbanística en el emplazamiento indicado, a fecha de la petición”.

Ante la ejecución de nuevas obras de reforma en el mismo establecimiento, Gent per Formentera presentó el pasado 11 de marzo una nueva solicitud de información. En ella reclamaba copia del expediente urbanístico que amparase las obras actuales, la inspección de las actuaciones en curso y los expedientes de disciplina urbanística, sancionadores o de restablecimiento de la legalidad relativos a las obras ejecutadas el año pasado.

Dos meses después y aún sin respuestas

Dos meses después, GxF asegura que el gobierno de Sa Unió sigue sin responder a esta petición, pese a que, según la formación, el Reglamento Orgánico del Consell obliga al equipo de gobierno a contestar las solicitudes de documentación de los grupos políticos en un plazo máximo de 15 días hábiles.

Ante este silencio, GxF formuló dos preguntas de control al equipo de gobierno en el pleno ordinario de abril. Según la formación, de la respuesta “genérica y parcial” ofrecida por Sa Unió se desprende que durante los dos últimos años se han ejecutado obras sin la correspondiente licencia urbanística en el hotel Sunway Punta Prima y que existen expedientes abiertos de restablecimiento de la legalidad urbanística.

“Estos hechos exigen explicaciones inmediatas”, sostiene Gent per Formentera, que reclama al consell que aclare qué ha ocurrido, qué obras se han ejecutado, en qué situación se encuentran los expedientes y qué medidas se han adoptado.

La formación exige al gobierno insular que facilite “de manera inmediata” toda la documentación solicitada, que informe con concreción del resultado de las inspecciones urbanísticas y que ejerza con diligencia sus funciones de inspección y disciplina urbanística.

GxF defiende que, ante posibles infracciones urbanísticas, el Consell debe actuar “con el mismo rigor con todo el mundo” y subraya que “la defensa del territorio y el cumplimiento de la legalidad no pueden depender de quién sea el promotor de las obras”.