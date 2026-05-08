Movilidad
Formentera reactiva el control de acceso a ses Illetes desde el 10 de mayo
El Consell pone en marcha el control en el Parc Natural de ses Salines a partir del 10 de mayo y extenderá la regulación al Far des Cap, Caló des Mort y es Ram desde el día 15
El Consell de Formentera reactivará a partir del próximo 10 de mayo el servicio de control de acceso de vehículos a la zona de ses Illetes, dentro del Parc Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera. La medida, gestionada por la empresa Ibifor, busca preservar el entorno natural, evitar la saturación de los aparcamientos y garantizar el paso de los servicios de emergencia.
La regulación se mantendrá hasta el 15 de octubre, siguiendo la ampliación ya aplicada durante la temporada de 2025, con el objetivo de adaptar el dispositivo al aumento de visitantes fuera de los meses centrales del verano.
El acceso a ses Illetes será gratuito para los residentes en Formentera, así como para peatones, bicicletas, vehículos eléctricos y personas con movilidad reducida. Los vehículos híbridos tendrán una bonificación del 50% en la tarifa. En cambio, los no residentes deberán abonar entre 5 y 7 euros en el caso de los coches y entre 3 y 5 euros para las motos, según el periodo de la temporada.
La capacidad máxima autorizada en los aparcamientos será de 384 coches y 1.132 motocicletas. El Consell recuerda, además, que está totalmente prohibido acceder al Parque Natural con quads.
Regulación en otros puntos sensibles
A partir del 15 de mayo, el Consell también activará la regulación de acceso al far des Cap, el caló des Mort y es Ram, tres espacios especialmente sensibles desde el punto de vista ambiental y con problemas habituales de aparcamiento y circulación durante la temporada turística.
En el entorno del Far des Cap se habilitará un aparcamiento en la zona de la valla d’Allà Dins, antes de la barrera de acceso, con capacidad para 60 coches y cien motocicletas. Desde este punto, los visitantes podrán continuar el recorrido a pie o en bicicleta. Durante las horas de mayor afluencia, un controlador regulará la entrada de vehículos y facilitará el acceso a personas con movilidad reducida.
En el Caló des Mort y es Ram, la regulación incluirá señalización específica y controladores que informarán sobre la prohibición de estacionar en estas zonas protegidas, aunque se permitirá la parada puntual para dejar pasajeros.
Tanto la Policía Local como la Guardia Civil y los propios controladores podrán sancionar y retirar los vehículos que incumplan la normativa. Con estas medidas, el Consell de Formentera pretende compatibilizar la protección de algunos de los espacios más frágiles de la isla con un uso público ordenado y responsable.
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