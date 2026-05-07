Formentera reclama más herramientas para proteger un territorio «especialmente frágil» ante la vivienda, la migración y el deterioro del litoral

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, reclamó este jueves, durante la IV Conferencia de Presidentes celebrada en el faro de la Mola, más herramientas y capacidad de respuesta para proteger al residente, la vivienda y el litoral ante los grandes retos sociales, territoriales y económicos. Formentera «es un territorio especialmente frágil, donde los desequilibrios se notan antes y con más intensidad», remarcó.

La reunión, presidida por Marga Prohens, sirvió para abordar cuestiones como el impacto social del contexto internacional, la vivienda, la movilidad, la crisis migratoria, la situación del litoral y las previsiones de la temporada turística, según explica el Consell en una nota. Durante su intervención, Portas agradeció al Govern que la Conferencia de Presidentes se haya celebrado en Formentera y destacó que «las Illes Balears son diversas y cada isla tiene una realidad propia».

Una parte importante de la intervención de Portas se centró en la vivienda y en la necesidad de proteger el derecho de los residentes a continuar viviendo en Formentera. El presidente destacó el incremento de las inspecciones contra el alquiler turístico ilegal y la apertura de nuevos expedientes sancionadores, y remarcó que «cada vivienda que se dedica al alquiler turístico ilegal es una familia que lo tiene más difícil para quedarse».

Corresponsabilidad entre administraciones

Portas también reivindicó la constitución de la primera Mesa de Diálogo Social de Formentera como una herramienta para afrontar los grandes retos de la isla desde el consenso, el debate y la participación de los agentes sociales, sindicales y empresariales.

El presidente expuso asimismo la situación que vive Formentera ante la llegada sostenida de menores migrantes no acompañados. Portas defendió que la isla continuará actuando «con responsabilidad, humanidad y respeto a los derechos de los niños», pero advirtió de que un territorio de poco más de 12.000 habitantes «no puede asumir solo una presión que ya es estructural». En este sentido, reclamó «financiación estable, coordinación real y corresponsabilidad entre administraciones», y señaló que Formentera «no puede continuar gestionando problemas estructurales con herramientas pensadas para situaciones excepcionales».

En materia de litoral, Portas defendió la necesidad de revisar el modelo actual de gestión para dar más capacidad de actuación a las instituciones insulares y alertó del deterioro detectado en diferentes puntos de la costa de la isla por la falta de mantenimiento del Estado, con sistemas dunares afectados y episodios de riesgo en zonas como Migjorn, Cala Saona o Cala en Baster. En este contexto, valoró las declaraciones realizadas por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, reclamando más agilidad administrativa y una mayor capacidad de gestión por parte de los territorios insulares.

Paquete para paliar el contexto internacional

Portas también valoró el anuncio realizado por la presidenta del Govern sobre la movilización de un paquete social de 15 millones de euros para paliar los efectos económicos y sociales derivados del contexto internacional y del aumento de los costes. Según la nota del Consell, se trata de medidas que el Govern aprobará este viernes y que incluyen ayudas directas a familias, refuerzo de los servicios sociales, apoyo al tercer sector y nuevas líneas de atención a colectivos vulnerables.

En este contexto, el presidente anunció que el Consell de Formentera pondrá sus remanentes «al servicio de todas aquellas medidas que ayuden a proteger a las familias, los trabajadores y las empresas; que ayuden a activar la economía, mejorar servicios y generar oportunidades en la isla».

La Conferencia de Presidentes concluyó con el compromiso de mantener la coordinación institucional entre el Govern y los consells insulars para afrontar conjuntamente los principales retos sociales y económicos de las Balears.