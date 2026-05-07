Sucesos
El Consell de Formentera condena la presunta agresión sexual en Sant Ferran
La institución expresa en su comunicado “el rechazo más absoluto” ante cualquier forma de violencia sexual o agresión contra la libertad y la integridad de las personas
Redacción Digital
El Consell de Formentera ha condenado la presunta agresión sexual ocurrida recientemente en un establecimiento de ocio nocturno de Sant Ferran y ha trasladado “todo su apoyo, respeto y solidaridad” a la víctima y a su entorno.
La institución expresa en su comunicado “el rechazo más absoluto” ante cualquier forma de violencia sexual o agresión contra la libertad y la integridad de las personas. El Consell sostiene que unos hechos de esta gravedad “son incompatibles con los valores de convivencia, respeto y seguridad que Formentera debe defender como sociedad”.
El Consell de Formentera se pone a disposición de la víctima para todo aquello que pueda necesitar dentro del ámbito de las competencias institucionales y recuerda “la importancia de acompañar, proteger y dar apoyo” a las personas que sufren este tipo de situaciones.
La institución recuerda que Formentera cuenta con recursos propios como el Servei d'Informació i Atenció a la Dona, referente en la isla en materia de atención y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia machista, donde se ofrece un abordaje integral para dar respuesta a sus necesidades sociales, jurídicas y psicológicas.
Rápida actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad
Asimismo, el Consell reconoce “la rápida actuación” de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la coordinación de los servicios implicados ante estos hechos, al mismo tiempo que manifiesta su confianza en el desarrollo de la investigación abierta.
El Consell Insular de Formentera reitera su “compromiso firme” en la lucha contra cualquier tipo de violencia y en la defensa de “una isla segura, respetuosa y libre de agresiones”, donde, según subraya la institución, ningún comportamiento de este tipo tenga cabida.
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