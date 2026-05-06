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Detenido un hombre por una presunta agresión sexual en un local de ocio nocturno de Formentera

La víctima fue abordada en el baño de un bar por el presunto agresor

Imagen de archivo de la iglesia de Sant Ferran.

Imagen de archivo de la iglesia de Sant Ferran. / Carmelo Convalia

Redacción Ibiza

Ibiza

Un hombre de 34 años y residente en Formentera ha sido detenido por la Guardia Civil como presunto autor de un delito de agresión sexual ocurrido durante la madrugada del pasado domingo 26 de abril en los baños de un local de ocio nocturno de la isla, según ha informado Ràdio Illa.

De acuerdo con la denuncia, a la que ha tenido acceso el citado medio, la víctima, también residente en Formentera, se encontraba en el establecimiento acompañada de un amigo cuando acudió al baño. Allí, presuntamente, el detenido habría entrado de forma brusca y habría intentado forzarla sexualmente, pese a que la mujer expresó en varias ocasiones su falta de consentimiento.

La víctima logró salir del baño visiblemente afectada y se reunió con su acompañante, que avisó de inmediato a la Guardia Civil. Según explicaron responsables del local a Ràdio Illa, el personal del establecimiento también alertó a los agentes y acompañó a la mujer a un lugar seguro mientras el presunto agresor abandonaba el local.

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La Guardia Civil se personó en el establecimiento en pocos minutos y, posteriormente, detuvo al hombre en el carrer Major de Sant Ferran. Tras declarar ante el juez, el detenido quedó en libertad sin fianza, aunque con cargos. La investigación ha quedado ahora en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer por un presunto delito de agresión sexual.

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