El quirófano de Formentera estará cerrado hasta que se garantice la seguridad de los pacientes

El quirófano del Hospital de Formentera no reabrirá hasta que haya informes científicos que garanticen que no existe ningún riesgo para la seguridad de los pacientes, según ha anunciado este martes en el Parlament la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. Por el contrario, el paritorio del centro hospitalario, que también estaba afectado por las humedades aparecidas tras la dana de octubre, vuelve a funcionar plenamente.

Prohens respondía así a una pregunta formulada por el diputado por Formentera, Llorenç Córdoba, que reclama al Govern una mejora en el mantenimiento y adecuación del hospital "a la altura de lo que merece la isla". Córdoba hacía referencia a los problemas en las instalaciones desde los temporales del pasado otoño, con riesgos sanitarios causados por microorganismos que generaron las humedades.

Prohens ha destacado que el Ib-Salut ha llevado a cabo todas las reparaciones, controles biológicos y desinfecciones necesarios para acabar con esos focos problemáticos. De hecho, desde el pasado 17 de octubre, tanto el paritorio como el quirófano quedaron parcialmente clausurados y solo se empleaban para casos de emergencia vital, mientras que el resto se derivaban al Hospital de Can Misses.

Una vez que el paritorio vuelve a estar operativo, Prohens ha valorado que el servicio quirúrgico y todas las instalaciones del hospital estarán a plena actividad cuando los resultados del laboratorio avalen que han desaparecido los riesgos sanitarios, aunque no ha avanzado una fecha aproximada.

Centro de Salud

Por otra parte, la presidenta del Govern ha avanzado que el nuevo centro de salud de Formentera podrá salir a concurso este verano, de manera que las obras podrán comenzar a finales de año. Este proyecto, que contempla la reforma y ampliación del actual centro de salud en Sant Francesc, supone una inversión prevista de cuatro millones de euros y doce meses de trabajos.

En su intervención, Prohens también ha recordado la reducción de la espera quirúrgica en Formentera, que en tres años ha pasado de 157 a 67 días. Igualmente, también ha valorado que la media para conseguir cita en atención primaria apenas supera los dos días en esta isla.