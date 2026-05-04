Eugenia Silva se rinde a Formentera fuera de temporada: "Hay islas que solo se enseñan cuando nadie las mira"

Eugenia Silva ha vuelto a demostrar su conexión con Formentera. La modelo ha compartido en redes sociales varias fotografías en la isla, donde aparece disfrutando del sol, del paisaje y de uno de sus atardeceres, acompañando las imágenes con una reflexión sobre la cara más serena de este enclave mediterráneo.

Lejos de la imagen más concurrida del verano, Silva ha puesto el foco en la Formentera que se descubre fuera de la temporada alta, cuando la isla recupera su ritmo pausado y sus espacios vuelven a estar marcados por la calma.

“Hay islas que solo se enseñan cuando nadie las mira. Formentera es una de ellas”, ha escrito la modelo junto a las fotografías. En su publicación, destaca una isla sin “colas de coches alquilados”, sin “chiringuitos a tope” y sin “la prisa de quien viene a hacerse la foto y volver al ferry”.

La modelo describe una Formentera más íntima, en la que “las carreteras vuelven a ser de quien vive aquí” y en la que es posible caminar sin cruzarse con nadie, comer en los lugares frecuentados por los residentes y detenerse simplemente a mirar el mar, el faro o el acantilado.

Su mensaje ha conectado con quienes conocen la isla más allá del verano, cuando Formentera muestra una imagen más silenciosa y natural. En ese contexto, Silva reivindica el valor de los lugares cuando descansan del turismo masivo y recuperan su esencia.

“Hay algo profundamente honesto en un sitio cuando descansa”, reflexiona. Para la modelo, la isla parece necesitar también ese respiro después de los meses de mayor actividad: “Como si la isla, después de dar tanto, también necesitara descansar”.

Con esta publicación, Eugenia Silva vuelve a situar a Formentera como uno de sus refugios favoritos, pero esta vez no desde el lujo ni la postal veraniega, sino desde una mirada más contemplativa: la de una isla que, cuando baja el ritmo, se muestra tal y como es.