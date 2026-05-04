LGTBIQ+
"La agresión homófoba es incompatible con los valores de la sociedad de Formentera": el Consell condena la paliza
La víctima requirió asistencia sanitaria e ingreso hospitalario tras sufrir lesiones físicas
El Consell Insular de Formentera ha expresado su "contundente condena" por la "grave agresión" ocurrida este fin de semana en la isla, que según la información proporcionada, podría tener una motivación de odio por motivos de orientación sexual.
Según ha trascendido, la víctima habría sufrido una agresión física después de un incidente con los ocupantes de un vehículo, con insultos de carácter homófobo y lesiones que requirieron asistencia sanitaria e ingreso hospitalario.
El Consell sostiene que se trata de unos hechos "absolutamente incompatibles con los valores de convivencia, respeto y libertad que definen Formentera como sociedad".
Desde la institución se traslada todo el apoyo y solidaridad a la víctima, así como el compromiso de colaborar con los cuerpos de seguridad y las autoridades competentes para que los hechos se esclarezcan con la máxima celeridad y se depuren todas las responsabilidades.
El Consell reitera que "no hay ningún espacio para el odio ni para la violencia en Formentera" y señala que las agresiones por motivos de discriminación, sea cual sea su naturaleza, "no son casos aislados, sino líneas rojas que como institución se deben abordar con tolerancia cero".
En este sentido, el Consell se compromete a continuar impulsando políticas públicas de sensibilización, prevención y protección ante cualquier forma de discriminación, así como a trabajar conjuntamente con entidades sociales para garantizar una isla "segura, inclusiva y respetuosa para todos".
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