Ocho de cada diez casas que se venden en Formentera cuestan más de un millón de euros

Si comprar una vivienda en Ibiza es un lujo, adquirir una en Formentera es algo sólo alcance de muy pocos bolsillos. Según los datos de viviendas que figuran en el portal inmobiliario Idealista, la isla cuenta actualmente con 102 inmuebles a la venta, de los cuales 87 superan el millón de euros. Esto supone el 85,3% del total, un porcentaje que refleja el elevado precio del mercado residencial en la pitiusa menor.

La franja más numerosa en cuanto a precios en este portal es la de las viviendas que cuestan entre uno y dos millones de euros, con 37 anuncios, lo que representa el 36,3% del su total. Le siguen las propiedades de más de tres millones de euros, con 26 viviendas, equivalentes al 25,5% de la oferta. Además, otras 24 casas se sitúan entre los dos y los tres millones de euros, un 23,5% del total.

En conjunto, estas tres franjas concentran la práctica totalidad del mercado inmobiliario de la isla que oferta este portal especializado. Frente a ello, la vivienda por debajo del millón de euros es claramente minoritaria: apenas hay ocho inmuebles de entre 500.000 euros y un millón, lo que representa el 7,8% de la oferta.

Viviendas por debajo del medio millón

La presencia en este portal inmobiliario de viviendas por debajo de los 500.000 euros es todavía más reducida. De las 102 casas anunciadas, solo una cuesta 300.000 euros, lo que equivale al 1% del total, mientras que seis viviendas se sitúan entre 300.000 y 500.000 euros, un 5,9%.

Así, apenas siete viviendas, el 6,9% de la oferta, se venden por 500.000 euros o menos. Estos datos confirman la enorme presión del mercado inmobiliario en Formentera, donde la mayoría de inmuebles disponibles se mueve ya en precios millonarios.