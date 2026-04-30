Detenido un joven de 22 años en Formentera por herir a tres hombres con una pistola de aire comprimido

La Guardia Civil de Formentera ha detenido a un hombre de 22 años, de origen magrebí, como presunto autor de un delito de lesiones con una pistola de aire comprimido tras un incidente ocurrido durante la madrugada del miércoles en la calle Major de Sant Ferran, en el que tres hombres, también de origen magrebí, resultaron heridos.

Los hechos se produjeron cuando la Guardia Civil recibió un aviso por un incidente entre varios individuos en la calle Major de Sant Ferran. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a tres hombres con heridas sangrantes.

Según el testimonio de los heridos, las lesiones fueron provocadas por un cuarto individuo, que empleó una pistola de aire comprimido tras una discusión. Debido a la gravedad de las heridas, uno de los afectados fue trasladado al Hospital de Formentera, un segundo herido fue evacuado al Hospital de Can Misses, en Ibiza, y el tercer implicado recibió asistencia por heridas de menor consideración.

Arrojó el arma en su huida

Tras atender a los heridos, la Guardia Civil organizó una batida por las inmediaciones para localizar al sospechoso. El presunto autor fue interceptado y detenido poco después en la zona.

En el momento del arresto no llevaba el arma, aunque los agentes realizaron una inspección en las calles adyacentes y lograron recuperar la pistola de aire comprimido, que había sido arrojada por el detenido durante su huida. Las diligencias fueron puestas a disposición judicial.