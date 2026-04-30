La Savina tendrá solo 50 aparcamientos nuevos en lugar de los 120 que pedía Formentera

El 4 de diciembre de 2025, el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, presentó al Consejo de Navegación y Puertos del puerto de la Savina una propuesta que permitiría generar 120 nuevas plazas de aparcamiento en superficie mediante un mejor aprovechamiento del espacio existente en la zona portuaria. El proyecto, que proponía una intervención mínima, sin eliminar el carril bici ni ejecutar grandes obras, tenía como objetivo ofrecer "una solución ágil y efectiva a una de las principales demandas vecinales", según una nota de prensa facilitada por la institución insular en aquel momento.

La propuesta fue bien recibida por la Autoridad Portuaria de Balears (APB), según aseguraba Portas y, de hecho, el pasado 21 de abril se anunció tras una reunión con el nuevo delegado de los puertos de Ibiza y la Savina, Alberto del Pino Rivera, y el director de la APB, Antoni Ginard, que durante el mes de mayo se empezaría a trabajar en este incremento de plazas de aparcamiento tan demandadas por la ciudadanía, sin concretar ni el número ni la fecha de inicio de los trabajos.

La realidad es que, según confirman desde la APB, de las 120 plazas solicitadas, se han concedido alrededor de 50, que se distribuirán en tres zonas: frente a los hoteles Bellavista y Bahía; en la pequeña plaza hasta ahora peatonal situada entre el edificio que acoge el centro de buceo Formentera Divers y el hotel Bellavista ; y en la dársena de Levante, junto al edificio A de la Autoridad Portuaria.

Uno de los lugares donde se crearán plazas de aparcamiento en superficie / D.I.

Desde el organismo público responsable de la gestión del único puerto de Formentera informado de que el proceso de licitación para adjudicar las obras necesarias para ubicar los nuevos aparcamientos todavía está en marcha, por lo que no hay una fecha estimada de inicio de las obras, aunque confían en que estén terminadas en algún momento del mes de junio. El presupuesto destinado a estas mejoras se ha fijado en 47.000 euros.