Las playas de Formentera inauguran temporada sin sombrillas ni tumbonas

Formentera no tendrá sombrillas ni tumbonas en sus playas al inicio de la temporada estival. Así lo ha admitido la vicepresidenta primera y consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, en su respuesta a una de las preguntas formuladas por el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, durante la sesión plenaria ordinaria del mes de abril celebrada este jueves. Castelló ha explicado que se solicitó a la dirección general de Costas y Litoral del Govern balear el 2 de septiembre del año pasado la renovación de la autorización. Posteriormente, se solventaron unas enmiendas y,desde entonces, la institución insular está a la espera de una respuesta por parte del Ejecutivo autonómico, sin la cual no se puede montar ningún tipo de elementos de temporada en el litoral. En principio, la instalación de sombrillas y tumbonas debería comenzar este 1 de mayo.

El también diputado por Formentera en el Parlament balear ha realizado una segunda pregunta, en la que inquiría sobre la causa que impide la recepción del polígono industrial de Formentera. El vicepresidente segundo y conseller de Infraestructuras, Javi Serra, ha recordado que se está a la espera de que la compañía Endesa resuelva una cuestión administrativa.

Por su parte, el PSIB-PSOE ha formulado ocho preguntas con respuesta oral. Entre ellas, los socialistas han cuestionado la plantilla "real" de la Policía Local de Formentera, poniendo en duda la respuesta de Óscar Portas, conseller de Interior a la par que presidente del Consell Insular, quien ha asegurado que con los 17 efectivos actuales "es suficiente" para garantizar el servicio durante la temporada estival. Portas ha admitido que "el final de 2025 y principios de 2026 han sido complicados" por las bajas, excedencias o renuncias de diferentes agentes. Además, ha anunciado que de manera "inminente" saldrá un bolsín para intentar ampliar la plantilla de cara a la temporada. Según sus datos, tan solo hay un agente menos respecto a la plantilla del año pasado en estas fechas.

Actas del inspector de Turismo

Desde Gent per Formentera (GxF) han presentado 14 preguntas. Una de ellas, relativa a las actas o expedientes iniciados por los dos inspectores de Turismo del Consell, no ha recibido una respuesta concreta por parte del conseller de Turismo, Artal Mayans, quien se ha limitado a afirmar que se ha abierto un único expediente "desde que los dos inspectores están trabajando". Esta cifra no respondería entonces al total de expedientes abiertos por el servicio de inspección turística, ya que el segundo inspector fue contratado para seis meses a finales del pasado mes de marzo. De la actividad en solitario del inspector que empezó a trabajar a principios de febrero no se han ofrecido datos.

Dos de las preguntas de GxF se interesaban por las obras realizadas en el Hotel Club Sunway Punta Prima durante los dos últimos inviernos, ya que, al parecer, acumulan irregularidades. Desde el Consell han admitido que "gracias a la denuncia" de la formación insularista habian inspeccionado las obras y tomado las medidas pertinentes, entre las que se incluye la apertura de varios expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística que siguen su curso administrativo en la actualidad.

La renovación de las pistas deportivas de es Cap también han sido cuestionadas por GxF, ya que la formación política no entiende por qué se ha cambiado de criterio tras tres años desde la puesta en marcha del proyecto y ahora se va a poner césped en lugar del suelo especial que permitía la realización de diferentes deportes en el espacio.