Formentera exige a Ibiza que rectifique las limitaciones en la movilidad no turística a sus residentes en el programa Ibiza Circular

El pleno del Consell de Formentera ha aprobado una proposición presentada por el grupo político PSIB-PSOE para defender los intereses de la isla ante la regulación aprobada por el Consell de Ibiza sobre la entrada y permanencia de vehículos en Ibiza durante los años 2026 y 2027 conocida como Ibiza Circular.

La propuesta socialista, que ha contado con los votos a favor de Gent per Formentera (GxF) y el conseller no adscrito Llorenç Córdoba pero ha recibido los votos en contra de Sa Unió, considera que esta normativa perjudica directamente a los residentes de Formentera, ya que establece un régimen específico que limita a 120 los vehículos diarios procedentes de la isla y fija una estancia máxima de siete días consecutivos.

Según el texto, estas restricciones no tienen en cuenta la realidad de la doble insularidad ni la dependencia que Formentera mantiene con Ibiza en ámbitos esenciales como la asistencia sanitaria especializada, los trámites administrativos o las conexiones de transporte.

El acuerdo insta a la Presidencia del Consell y a los servicios jurídicos de la institución a presentar de forma inmediata un requerimiento previo al Consell de Ibiza para que reconsidere, deje sin efecto o modifique los puntos que puedan suponer un trato perjudicial para Formentera.

En caso de que la administración insular de la isla vecina no acepte este requerimiento o no rectifique la regulación, el Consell de Formentera, siguiendo el mandato del pleno, deberá interponer un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales. Además, se pide que se valore la solicitud de medidas cautelares o cautelarísimas para suspender de manera urgente los apartados que puedan causar perjuicios inmediatos a la ciudadanía, las empresas y la movilidad interinsular.

Informe jurídico completo

También se encarga a los servicios jurídicos de la administración insular la elaboración urgente de un informe completo sobre la posible vulneración de principios como la igualdad, la proporcionalidad y la prohibición de arbitrariedad, así como sobre la afectación a la autonomía insular de Formentera.

La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, ha lamentado que esta proposición saliera adelante, calificando las manifestaciones de los dos partidos progresistas de "relato alarmista" que no se ajusta a la realidad. Desde el equipo de gobierno de Sa Unió no consideran que se produzca ningún "agravio" hacia Formentera en el programa Ibiza Circular y creen que debería mostrarse "con evidencias" la existencia de este trato perjudicial antes de iniciar procedimientos judiciales.

Por su parte, Rafa González, de GxF, ha recordado que su formación ya presentó alegaciones a la regulación de la circulación en Ibiza, seguidas este lunes pasado por un recurso de reposición, al no estar de acuerdo con la respuesta dada por el Consell de Ibiza a esas alegaciones.

Legalización extraordinaria

Durante la sesión plenaria, se ha rechazado la propuesta de Sa Unió sobre la aplicación del procedimiento de legalización extraordinaria de edificaciones y construcciones en suelo rústico. GxF y PSIB-PSOE han votado en contra de esta medida, al igual que Llorenç Córdoba, que posteriormente ha retirado su propia proposición sobre el mismo tema. El voto negativo de las formaciones progresistas era de esperar, por sus posiciones contrarias a esta ley ya manifestadas anteriormente. Por su parte, Córdoba parecía inclinado a aprobar la iniciativa de Sa Unió, especialmente tras un receso de más de 10 minutos durante el cual ha dialogado con sus antiguos compañeros de formación para llegar a un acuerdo que asegurara su voto. Finalmente, ha votado en contra porque, a pesar de estar a favor de la ley, "el equipo de gobierno no lo tiene claro, la propuesta no estaba bien preparada".

El vicepresidente tercero y conseller de Territorio y Urbanismo, Javi Serra, ha insistido en que la legalización "no significa poner más presión sobre el territorio, sino dar una solución a una realidad que ya existe".

Hospital de Formentera

El tercer tema de importancia debatido durante la sesión de este jueves ha sido la proposición conjunta de PSOE y GxF respecto a la preocupante situación sanitaria en la isla por los retrasos en la reparación de los quirófanos y las deficiencias en la atención primaria.

El texto señala que el Hospital de Formentera sufre problemas desde el mes de octubre en el quirófano y la sala de partos, con cierres intermitentes que han obligado a reprogramar intervenciones quirúrgicas y a derivar pacientes al Hospital Can Misses. Según ha explicado el socialista Rafa Ramírez, desde la conselleria de Salud se excusan en que se reformará íntegramente el quirófano durante las obras del nuevo Centro de Salud, que está previsto que finalicen en 2028. El PSOE considera excesivo este plazo, por lo que ha pedido en su proposición que se lleven a cabo esas mejoras inmediatamente.

La propuesta, que ha sido aprobada por unanimidad, también advierte de retrasos importantes en las citas de atención primaria en el Centro de Salud de Formentera. Además, denuncia la falta de un médico para desplazados, la ausencia de sustituciones cuando hay bajas médicas y la falta de información sobre los plazos para poner en marcha la ampliación del centro sanitario.

Por todo ello, Formentera pedirá al Govern balear explicaciones claras e inmediatas sobre la situación del hospital y las medidas previstas para recuperar la normalidad en el quirófano y la sala de partos, entre otras reclamaciones.

Por su parte, Llorenç Córdoba, ha visto aprobadas las dos proposiciones que ha presentado al plenario. Una de ellas versaba sobre la necesidad de dar una solución a la calle Guillem de Montgrí de Sant Ferran e impulsar su reapertura al tráfico. La segunda, planteaba la necesidad de que el transporte público en autobús en la isla de Ibiza sea gratuito para los residentes en Formentera, algo que el también diputado en el Parlament balear considera "de justicia territorial y de corrección de la doble insularidad".