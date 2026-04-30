Formentera activa el servicio de socorrismo en las playas el 1 de mayo y la vigilancia policial, el día 3

El Consell Insular de Formentera anuncia la puesta en marcha del servicio de socorrismo en las playas de la isla a partir de este viernes 1 de mayo, coincidiendo con el inicio de la temporada estival, y que lo mantendrá activo hasta el 31 de octubre. El dispositivo arrancará en las playas de ses Illetes, Llevant, es Arenals, cala Saona y es Pujols, inicialmente en horario de 11 a 17 horas.

Según la institución insular, el servicio comenzará con un equipo de 15 efectivos, aunque está previsto ampliar progresivamente la plantilla a finales de mayo "para garantizar la cobertura completa durante toda la temporada".

El Consell destaca en una nota de prensa que la activación del dispositivo llega después de una temporada de 2025 que arrojó "datos positivos en materia de seguridad en el litoral". Durante el pasado verano, apunta que no se registró ninguna víctima mortal por ahogamiento y se produjo una reducción significativa de las incidencias.

El balance del año pasado

En total, los equipos de socorrismo atendieron 723 asistencias sanitarias, realizaron 58 intervenciones acuáticas y llevaron a cabo 561 acciones preventivas, cifras que, según la institución, suponen una bajada notable respecto al año anterior.

El Consell atribuye este descenso a la eficacia de un modelo basado en la prevención, la coordinación y la respuesta rápida de los equipos, así como a una mayor concienciación ciudadana.

Caseta de los socorristas de la playa de ses Illetes, en Formentera. / Consell de Formentera

Además, indica que a partir del 3 de mayo se reactivará el servicio de vigilancia de la Policía Local en las playas, con un punto fijo en ses Illetes, dentro del Parque Natural de ses Salines. Este operativo contará con una patrulla fija de dos o tres agentes, un coche, dos motos, una moto de agua y una caseta que funcionará como base operativa, detallan desde la institución insular. El servicio se prestará diariamente entre mayo y septiembre, durante las horas de mayor afluencia, con el objetivo de "reforzar el control, la convivencia y la seguridad en el litoral".

Menos denuncias por venta ambulante

La institución insular también subraya la reducción de las denuncias relacionadas con la venta ambulante y otras actividades no autorizadas. En 2024 se registraron 132 denuncias, mientras que en el verano de 2025 la cifra bajó a 39, lo que representa una reducción del 70,4 %.

El descenso fue especialmente acusado, indican desde el Consell, en el parque Natural de ses Salines, donde se pasó de 90 casos en 2024 a 13 en 2025, un 85,56 % menos. También se registraron bajadas en la zona de es Arenals y Migjorn, con una reducción del 60,87 %, y en cala Saona, donde el descenso fue del 25 %.

El Consell señala que el modelo de vigilancia, da prioridad "a la labor informativa y disuasoria, lo que contribuye a reducir la conflictividad y a mejorar la percepción de seguridad entre residentes y visitantes".

Con la puesta en marcha de estos servicios, la institución insular asegura que continuará "trabajando para ofrecer unas playas seguras, ordenadas y accesibles, reforzando al mismo tiempo la convivencia, la protección del entorno y el tejido económico local".