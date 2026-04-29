El servicio de autobús de Formentera refuerza sus horarios y conexiones desde el 1 de mayo

El Consell de Formentera aplicará a partir de este viernes 1 de mayo nuevos horarios y refuerzos en el servicio público de autobús, coincidiendo con el inicio del periodo de mayor actividad en la isla. La medida tiene como objetivo adaptar el transporte público a las necesidades de residentes, trabajadores y visitantes durante la temporada, así como ofrecer una alternativa de movilidad más ordenada y sostenible, según indica la institución insular en un comunicado. Los cambios permitirán mejorar las conexiones entre los diferentes núcleos urbanos, el puerto de la Savina, las zonas de playa y los principales puntos turísticos de la isla.

La línea 1 realizará un recorrido circular entre es Pujols, Sant Ferran, Sant Francesc, el puerto de la Savina, ses Salines, sa Roqueta y de nuevo es Pujols. Esta línea dará la vuelta en sentido de las agujas del reloj a s'Estany Pudent y reforzará la conexión entre el puerto, los pueblos y la zona de es Pujols, la más turística de la isla. El descanso del servicio se realizará en este núcleo urbano.

Puerto y hoteles

Por su parte, la línea 2 conectará el puerto de la Savina con Sant Francesc, Sant Ferran, es Pujols, es Ca Marí, es Caló, es Copinar y el Pilar de la Mola, antes de regresar hacia Sant Ferran.

Dentro de esta línea se mantienen también expediciones directas o exprés entre el Pilar de la Mola y el puerto de la Savina, con el objetivo de responder a una demanda de los usuarios residentes y agilizar los desplazamientos entre ambos puntos. Por este motivo, el Consell recomienda revisar con detalle los horarios antes de viajar, ya que no todas las expediciones realizarán parada en las zonas hoteleras.

La línea 7 reforzará la conexión con ses Illetes y prestará servicio al puerto de la Savina, sa Roqueta, es Pujols, Sant Ferran, es Ca Marí, es Caló y es Copinar. Esta línea está especialmente pensada para mejorar el servicio a los visitantes que pernoctan en la isla y facilitar los desplazamientos hacia ses Illetes sin necesidad de utilizar vehículo privado. Además, complementará aquellas expediciones de la línea 2 que no pasen por las zonas hoteleras, para garantizar una mejor cobertura del servicio.

La línea 5 permitirá reforzar el servicio existente y dará acceso a cala Saona, con un recorrido que conectará el puerto de la Savina, Sant Francesc, el vial de Sant Ferran, es Pujols, Sant Francesc y Cala Saona.

Bus de la Fira

También se mantiene el servicio especial del bus de la Fira, que funcionará los miércoles y domingos y reforzará las conexiones de las líneas 2 y 7. Este servicio enlazará sa Roqueta, es Pujols, Sant Ferran, es Ca Marí, es Caló, es Copinar y el Pilar de la Mola.

La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, destacao que esta reorganización "permite avanzar hacia un modelo de movilidad más ordenado, más sostenible y más útil para la ciudadanía y para los visitantes". En este sentido, subraya que Formentera necesita un transporte público "cada vez más competitivo, que conecte mejor los pueblos, el puerto, las zonas turísticas y las playas, y que ayude a reducir la dependencia del vehículo privado".