La zona azul de Formentera amplía sus horarios de temporada del 1 de mayo al 31 de octubre

El Consell de Formentera, a través del área de Movilidad, aplicará a partir del 1 de mayo los horarios de temporada de la zona azul en los principales núcleos urbanos de la isla. La medida estará en vigor hasta el 31 de octubre.

En la Savina y es Pujols, el estacionamiento regulado funcionará todos los días, de lunes a domingo y festivos, en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas.

En Sant Francesc y Sant Ferran, la regulación se aplicará de lunes a sábado, también de 9 a 14 horas y de 16 a 21 horas. En estos dos núcleos, el aparcamiento será gratuito los domingos y festivos.

El Consell recuerda que el tique para residentes autorizados es gratuito y tiene una duración máxima de 72 horas consecutivas. Además, en los aparcamientos de rotación de 30 minutos, el tique continúa siendo gratuito en todos los núcleos urbanos, con el objetivo de facilitar gestiones rápidas y favorecer una movilidad más ágil.

El sistema de tique electrónico seguirá plenamente operativo tanto en la zona azul como en la zona verde de la Savina, sin necesidad de dejar el comprobante físico en el vehículo. La validación se realiza de forma digital mediante la matrícula, lo que simplifica la gestión para los usuarios y facilita el control del servicio.

Las personas residentes o empresas que quieran recibir los tiques de estacionamiento por correo electrónico deben tener registradas las matrículas de sus vehículos y acceder a la Oficina Virtual de Atención Ciudadana, dentro del área de Movilidad, en el apartado Autorización de avisos de la zona azul por correo electrónico.

Asimismo, el Consell recuerda que el pago del estacionamiento para no residentes y visitantes puede gestionarse a través de la aplicación EasyPark, una herramienta digital implantada para facilitar el uso del servicio y avanzar hacia una gestión más eficiente y sostenible del aparcamiento regulado.