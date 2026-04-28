El Formentera Jazz Festival regresa a la isla del 4 al 7 de junio con grandes figuras internacionales

El Formentera Jazz Festival celebrará del 4 al 7 de junio de 2026 su 12ª edición con un cartel internacional que reúne a grandes figuras del jazz, nuevas voces de la escena contemporánea y propuestas musicales de distintos territorios. La cita llega, además, después de haber recibido el Premio del Turismo de las Illes Balears 2025 a la Mejor Experiencia Turística, un reconocimiento que consolida el festival como una de las propuestas culturales más singulares del Mediterráneo.

El galardón fue otorgado por el Govern balear durante la IX Nit del Turisme, celebrada en Formentera, y reconoce el trabajo del festival para proyectar una imagen de las islas vinculada a la cultura, la calidad, la sostenibilidad y el respeto por el territorio. El jurado destacó “el esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo” de la organización, así como su aportación a un modelo turístico de valor añadido. El premio también pone en valor la capacidad del Formentera Jazz Festival para contribuir a la desestacionalización turística y atraer a un público interesado en experiencias culturales integradas en el entorno.

Programa

La programación de 2026 estará encabezada por Richard Bona, considerado uno de los bajistas y vocalistas más influyentes de la música actual. Conocido como 'The African Sting', Bona cuenta con una trayectoria junto a figuras como Quincy Jones, Herbie Hancock, Chick Corea o Pat Metheny, y llegará a Formentera como uno de los grandes nombres de esta edición.

También formará parte del cartel el senegalés Momi Maiga, virtuoso de la kora y una de las voces emergentes más destacadas de la música internacional. A sus 28 años, Maiga se ha consolidado con actuaciones junto a Youssou N’Dour en el Olympia de París y con conciertos con entradas agotadas en espacios como la Elbphilharmonie de Hamburgo. En Formentera presentará su álbum 'Kairo', que significa 'paz', una propuesta que fusiona jazz, flamenco y música clásica europea.

La cercanía del público con los músicos es uno de los privilegios de este festival / Nerea Coll

La saxofonista y multiinstrumentista austríaca Muriel Grossmann actuará por primera vez en el festival con su cuarteto. Considerada una referencia del jazz espiritual contemporáneo, Grossmann ofrecerá una propuesta sonora intensa y profunda. A ella se suma la vocalista y compositora kurdoiraní-estadounidense Elana Sasson, que llegará con el Elana Sasson Quartet tras la publicación de su álbum 'Between In', en el que combina poesía persa, ritmos kurdos y jazz contemporáneo.

El cartel se completa con el Garcias-Fuster-Vaquer Quartet, formación de jazz contemporáneo integrada por Toni Vaquer al piano, Enric Fuster a la batería y los hermanos Joan y Tomeu Garcias. El grupo destaca por su lenguaje propio y por el diálogo musical entre sus integrantes. También participará el dúo formado por María Gil y Dee Jay Foster, con una propuesta basada en la sensibilidad, la improvisación y una trayectoria vinculada a la escena internacional del jazz.

Escenarios diferentes

El festival volverá a utilizar algunos de los espacios más emblemáticos de Formentera como escenarios naturales. La jornada inaugural tendrá lugar en el Blue Bar, en la playa de Migjorn, con la puesta de sol como parte de la experiencia. La plaza de Sant Francesc será el epicentro de los conciertos principales, mientras que Ses Roques, a las afueras de Sant Ferran acogerá la jam-session de clausura, con la participación de artistas invitados y músicos locales.

El festival cuenta con el apoyo del Consell de Formentera y con la colaboración de Alhambra Cultura y Cultura Inquieta, entre otras entidades. Nacido en 2015 como un encuentro musical íntimo en el Mediterráneo, el Formentera Jazz Festival alcanza ahora su duodécima edición manteniendo su esencia original: música en directo, cercanía entre artistas y público, y respeto por el territorio.