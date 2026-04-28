Formentera celebra en mayo sus Semanas Gastronómicas con menús especiales a 25 euros

Formentera celebrará del 12 al 25 de mayo una nueva edición de sus Semanas Gastronómicas, en la que participarán 21 restaurantes de la isla con menús especiales a 25 euros, bebida no incluida. La iniciativa, centrada en la promoción del producto local y de la cocina tradicional, contará además con premios para los establecimientos mejor valorados por los clientes: 1.500 euros para el restaurante ganador y 1.000 euros para el segundo clasificado. Los comensales que voten al menos dos menús entrarán también en el sorteo de un premio en metálico de 500 euros.

La cita gastronómica busca poner en valor "una cocina muy vinculada al territorio, marcada por la relación de Formentera con el mar, la agricultura de secano y los productos de proximidad", según una nota de prensa de la organización de las jornadas. Durante dos semanas, residentes y visitantes podrán descubrir platos inspirados en el recetario tradicional de la isla, así como reinterpretaciones actuales elaboradas por los chefs de los restaurantes participantes.

Las Semanas Gastronómicas de Formentera vuelven este mes de mayo / G.R.E.

Entre las recetas más representativas de la gastronomía formenterense destacan la ensalada pagèsa con peix sec, el frit de polp, el sofrit pagès, los calamares a la bruta o el bullit de peix, platos que reflejan la identidad culinaria de la isla y el aprovechamiento de los productos disponibles en su entorno. También forman parte de esta tradición propuestas dulces como el flaó, elaborado con queso fresco y hierbabuena.

Platos previstos

La oferta de esta edición incluirá elaboraciones creadas especialmente para la ocasión, con el producto local como protagonista. Entre los platos previstos figuran propuestas como canelones de pollo payés con bechamel de sobrasada, frita de sepia de Formentera, bullit de peix de roca o polenta con escarola, sardina frita y crema de pecorino, entre otras preparaciones.

Los restaurantes participantes son Can Pasqual, La Trastienda, 190 Pasos, Mariterra, Gecko Hotel & Beach Club, Can Forn, Cacio e Pepe, Café del Lago, Mar Grossa, Vanni, Al Quérto, Juvia, Vista, Blanco Hotel, Sa Terrassa, Chezz Gerdi, La Masa, Sa Panxa, Es Mal Pas, Salitre y Es Mares.

La ensalada pagèsa es uno de los platos tradicionales de Formentera / Can Pasqual

Con esta iniciativa, Formentera refuerza su calendario de actividades de primavera y ofrece una propuesta dirigida tanto a residentes como a visitantes. Mayo, con temperaturas suaves y una menor presión turística que en los meses centrales del verano, se presenta como un momento idóneo para descubrir la isla también a través de su gastronomía.

Las Semanas Gastronómicas invitan así a recorrer Formentera desde la mesa, a través de sus productos, sus recetas tradicionales y la creatividad de los restaurantes que participan en esta edición.