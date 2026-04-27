El pasado oculto de Formentera que destaca el divulgador científico Albert Xamena: el campo de concentración que rompe la imagen de paraíso

Cuando se piensa en Formentera, lo habitual es imaginar playas de aguas cristalinas y tranquilidad absoluta. Sin embargo, un vídeo publicado por el científico Albert Xamena, @entrefonesineurones en Instagram, ha vuelto a poner sobre la mesa una parte mucho menos conocida —y mucho más dura— de la historia de la isla.

Xamena relata en el vídeo que durante los años 1940 y 1942, en la zona de La Savina, funcionó el campo de concentración conocido como Es Campament. Allí fueron trasladados más de 2.000 prisioneros republicanos en el contexto de la represión posterior a la Guerra Civil Española.

"Las condiciones eran extremas. Hambre, enfermedades y abandono marcaron el día a día de los internos. Según los testimonios recogidos, algunos presos llegaron a buscar comida entre excrementos para poder sobrevivir, una muestra del nivel de desesperación al que se enfrentaban", explica.

58 personas murieron por desnutrición

Las cifras también reflejan la dureza de aquel periodo: al menos 58 personas murieron como consecuencia directa de la desnutrición y las condiciones inhumanas del campo. Y, como señalan los expertos, estos datos solo representan una parte de un sistema represivo más amplio que se extendió por las Islas Baleares tras el final de la guerra.

Hoy en día, como también señala el mismo vídeo, apenas quedan restos visibles de aquel enclave en Formentera. Sin embargo, la memoria histórica sigue presente gracias a la labor de divulgación en redes sociales y al interés creciente por recuperar estos episodios olvidados.

El vídeo invita a reflexionar sobre la importancia de recordar este pasado. No solo como un ejercicio de memoria, sino como una forma de entender el valor de los derechos y libertades actuales. Una realidad que, con todas sus imperfecciones, dista enormemente de la vivida en aquellos años.