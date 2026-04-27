La residencia de mayores de Formentera, banco de pruebas de la nueva historia clínica compartida

El Govern balear ha iniciado la implantación de la historia clínica electrónica compartida para los usuarios de residencias públicas y privadas de las Illes Balears. El nuevo sistema permitirá que la información clínica de los usuarios sea accesible tanto para los profesionales del Servei de Salut como para el personal sanitario y sociosanitario de los centros residenciales.

El proyecto ha sido presentado este martes en la residencia es Brolls de Formentera, uno de los centros piloto donde se está implantando esta herramienta. En el acto han participado la consellera de Salud del Govern, Manuela García; la consellera de Educación y Bienestar Social del Consell de Formentera, Cristina Costa; y la directora general de Atención a la dependencia y personas con discapacidad, María Castro. También han asistido la gerente de la Fundación de atención y apoyo a la dependencia y de promoción de la autonomía personal, Sira Fiz; la directora de la residencia es Brolls, María Victoria Cegarra; y la coordinadora de enfermería del centro, Raquel González. Esta última ha mostrado el funcionamiento de esta nueva herramienta informática a las autoridades.

La consellera de Salud, Manuela García, junto a la consellera de Bienestar Social, Cristina Costa y otros dirigentes durante la visita al centro / CIF

Durante la presentación, que ha tenido lugar tras una visita a las instalaciones de la residencia y del Centro de dia, se ha explicado que, por primera vez, los profesionales del ámbito sanitario y los de los centros de atención a personas dependientes trabajarán compartiendo la misma información clínica. El objetivo es disponer de una "visión única, actualizada y visible en tiempo real de la evolución sanitaria y social de cada residente", lo que facilitará tanto la atención diaria como la toma de decisiones.

Con este avance, el personal sanitario que trabaja en las residencias podrá acceder a las historias clínicas electrónicas del Servei de Salut. Al mismo tiempo, los datos que se incorporen una vez que la persona esté en la residencia también serán visibles para los profesionales sanitarios del sistema público, como las valoraciones clínicas diarias, el plan de cuidados, las pautas de medicación o los informes de seguimiento.

La consellera de Salud, Manuela García, ha destacado la importancia de esta "integración sociosanitaria" que permitirá compartir de forma inmediata información relevante para prestar una atención más adecuada, como pruebas médicas, informes de ingreso, consultas, seguimiento, cuidados necesarios y tratamientos prescritos. "Lo más importante que tenemos en un paciente es la continuidad asistencial y su seguridad", ha declarado.

Sistema Nexa

Para hacer posible esta unificación ha sido necesario integrar los sistemas de información clínica de los ámbitos sanitario y social. Esta conexión se realiza a través de Nexa, el sistema corporativo de información y plataforma de interoperabilidad que utiliza el Servei de Salut y que ahora permitirá también incorporar y transmitir datos de los pacientes de las residencias en tiempo real y de forma segura.

Además, se está integrando la base de datos poblacional Civitas, con el objetivo de mantener actualizada la información administrativa de los usuarios de los centros.

La información que quedará integrada Nexa es tanto clínica como administrativa e incluye "los datos identificativos del paciente, informes clínicos de ingreso, alta, derivación hospitalaria o evolución trimestral; escalas de valoración funcional, cognitiva, nutricional o de riesgo de caídas; constantes vitales como peso, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, tensión arterial, temperatura o glucemia; y datos sobre síndromes geriátricos como caídas, incontinencia o disfagia", según ha detallado tras la visita al centro la coordinadora técnica de Atención a la cronicidad y coordinación sociosanitaria, Carmen Moreno. También queda reflejada la información farmacológica y los "contactos sociales".

La delegación llegada desde Palma y Eivissa visitaron las diferentes dependencias de la residencia y el Centro de día / CIF

45 residencias y 3.700 usuarios

La implantación se está realizando de forma gradual mediante un plan piloto que abarca alrededor de 500 plazas de personas dependientes. Además de la residencia es Brolls de Formentera, forman parte de esta primera fase la residencia de ancianos des Mercadal; Cas Metge Rei, en Santa Maria; la residencia de mayores Costa d’en Blanes de DomusVi, en Calvià; la residencia de mayores Can Carbonell de DomusVi y Son Llebre, en Marratxí; Son Güells y Oms-Sant Miquel, en Palma; y Bartomeu Quetglas, Felanix. Una vez completado, este proyecto englobará un total de 45 residencias con unos 3.700 usuarios de centros residenciales, donde se prevé que todo estará listo para funcional a finales del presente año.

El proyecto, denominado IoREs, forma parte de la estrategia del Govern para avanzar hacia un modelo de atención social y sanitaria integrada. La iniciativa busca mejorar la coordinación entre ambos sistemas y ofrecer una respuesta más eficaz, directa y adaptada a las necesidades de cada usuario, especialmente ante el envejecimiento de la población y el aumento de las enfermedades crónicas.

IoREs cuenta con un presupuesto de 1.573.579 euros y está financiado con fondos del Programa de sostenibilidad, mejora de la eficiencia y acceso equitativo al Sistema Nacional de Salud. Además, se enmarca en el Plan Estratégico de Transformación e Innovación en Salud Digital 2025-2029, impulsado por el Servei de Salut balear, cuyo objetivo es garantizar una información sanitaria interconectada, accesible e interoperable para facilitar diagnósticos más rápidos y precisos.