Nueva cita previa digital para pasar la ITV en Formentera

El Consell de Formentera, a través del área de Movilidad, ha activado un nuevo sistema de cita previa digital para la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y facilitar la gestión de las reservas.

A partir de ahora, los usuarios pueden acceder directamente a la página web habilitada para el servicio, introducir sus datos y consultar las citas disponibles. La plataforma muestra la primera cita libre, así como otras opciones de días y horas, para que cada persona pueda escoger el horario que mejor se adapte a sus necesidades.

La consellera de Movilidad, Verónica Castelló, ha destacado en una nota enviada a los medios que esta medida supone “una mejora importante en comodidad y accesibilidad”, ya que permite obtener cita de manera directa, sin esperas telefónicas y con mayor capacidad de organización por parte de los usuarios.

De dos a cuatro semanas

En estos momentos, el plazo orientativo para pasar la ITV en Formentera se sitúa entre las dos y las cuatro semanas, aunque el calendario se irá actualizando de forma progresiva en función de la disponibilidad del servicio.

En este sentido, el Consell recomienda que, si en el momento de la consulta no se encuentra la disponibilidad deseada, los usuarios revisen periódicamente la página web, ya que durante la semana pueden habilitarse nuevas citas o liberarse citas de última hora.

Castelló ha explicado que, desde principios de marzo, se está realizando un trabajo extra vinculado a la campaña de vehículos de alquiler, con el objetivo de que esta actividad tenga el menor impacto posible sobre los ciudadanos que necesitan inspeccionar su vehículo privado.

“Somos conscientes de que la ITV es un servicio esencial para muchos residentes, profesionales y empresas de la isla. Por eso hemos trabajado para hacer más fácil el acceso a la cita previa, ordenar mejor la demanda y ofrecer una herramienta más ágil y transparente”, ha señalado la consellera.

El Consell de Formentera remarca en el comunicado que este nuevo sistema digital permite avanzar hacia una gestión más eficiente del servicio, reduce la dependencia de la atención telefónica y facilita que cada usuario pueda gestionar su cita con más autonomía.

La cita previa digital para la ITV de Formentera se puede solicitar a través de la web: https://itv.conselldeformentera.cat/.