El radar para localizar pateras en el mar desde Formentera estará en funcionamiento a finales del mes de mayo

El pasado mes de octubre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó la compra por 2,8 millones de euros de un Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) para Formentera, una red de vigilancia costera pensada para detectar embarcaciones que se aproximan irregularmente al territorio español, especialmente pateras y narcolanchas. Después de años de continuas reclamaciones sobre la necesidad de que la pitiusa del sur cuente con esta tecnología, parece ser que el punto SIVE, que se instalará en la Mola, podría convertirse en una realidad a finales del próximo mes de mayo.

Así lo afirma el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, tras la Junta Local de Seguridad mantenida este viernes y en la que han participado también el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez; la directora insular de la Administración del Estado en las Pitiusas, Raquel Guasch; el coronel de la Guardia Civil en Balears, Alejandro Hernández, el comandante de la Compañía de la Guardia Civil en Ibiza y Formentera, Juan Carlos González; el comisario de la Policía Nacional, Manuel Hernández; el jefe del destacamento de la Guardia Civil de Formentera; el jefe de la Policía Local de isla; Bomberos, Protección Civil y varios representantes políticos.

La crisis migratoria y los problemas que provoca han centrado la reunión, que tiene como objetivo planificar la seguridad en la isla durante los meses de verano, cuando la afluencia de turistas y trabajadores de temporada cambia radicalmente el día a día de Formentera.

Óscar Portas ha presidido la reunión / CIF

Sobre el incremento de pateras procedentes de Argelia que registra la pitiusa del sur, se ha cuantificado en 40 las localizadas en aguas formenterenses o ya en tierra en lo que va de año. De ellas, tan solo 12 han sido interceptadas en el mar, un número muy reducido que evidencia, según Portas, "la necesidad urgente de disponer de más herramientas de vigilancia y detección". Para el presidente insular, con la presencia del SIVE, las embarcaciones podrán ser interceptadas antes de que toquen tierra, un hecho de relevancia para garantizar la seguridad de los pasajeros y para que, al no llegar a Formentera, no tengan que "activarse otros recursos" de la isla "como la Guardia Civil, la Policía Local, los Bomberos o el Hospital". De esta manera, "se optimizan" esos recursos limitados, una ventaja incuestionable dada su escasez y la presión a la que están siendo sometidos estos últimos años.

Incremento de llegadas

En este sentido, el delegado del Gobierno confirma que la empresa adjudicataria "ya está en disposición de empezar la instalación del punto SIVE", una tecnología que tiene como primer objetivo "salvar vidas y evitar el drama y la tragedia que vivimos en tantas ocasiones en el Mediterráneo". Rodríguez asegura que, a fecha de 21 de abril, Baleares había registrado "un incremento del 32%" en el número de llegadas de pateras respecto a las mismas fechas de 2025. De ese total, "un 57%" llegó a Formentera, una cifra que muestra el impacto que sufre la isla más pequeña del archipiélago, colocada por su cercanía a las costas africanas en el centro del tráfico ilegal de seres humanos hacia Europa.

Relacionado con las necesidades que esta crisis humanitaria provoca, un comunicado del Consell Insular afirma que el presidente de la institución ha solicitado a Salvamento Marítimo que pida, "con la máxima urgencia posible", un punto de amarre en el puerto de la Savina para poder contar con una embarcación en Formentera durante este verano y evitar que este servicio no tenga base fija en la isla, como pasó el verano pasado.

La directora insular Raquel Guasch también partició en la cita / CIF

En este sentido, el delegado del Gobierno asegura que la dirección de la Guardia Civil ya ha aprobado 12 plazas en comisión de servicio para el Servicio Marítimo en Ibiza y Formentera. "Solo falta que se terminen las viviendas del cuartel de Sa Coma para que tengamos un Servicio Marítimo de la Guardia Civil fijo en las Pitiusas", reitera Rodríguez. Además, el representante del Ejecutivo central confirma que el dispositivo extraordinario "de alto impacto" que se desplegó en las dos islas el verano pasado se repetirá esta temporada con un número muy similar de agentes y el mismo periodo de tiempo.

Otros temas

Otro de los temas tratados durante el encuentro ha sido la situación de s'Estany des Peix, donde cada verano se produce un incremento tanto de fondeos no autorizados como de actividades económicas presuntamente ilícitas. Portas ha solicitado la colaboración de la Guardia Civil para que tenga presencia en la zona, al igual que se hizo la temporada pasada, cuando los agentes del cuerpo armado realizaron varias inspecciones y levantaron numerosas actas. El presidente recuerda que se trata "de un espacio muy sensible que requiere orden, coordinación y presencia institucional".

Respecto a la Policía Local, el presidente del Consell asegura que continuará estando presente en las playas durante el día y también garantiza que se dará servicio las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante la temporada estival.