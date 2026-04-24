Ibiza y Formentera reclaman al Estado que frene el reparto de menores migrantes ante el colapso de sus servicios de acogida

Los presidentes de los consells insulares de Formentera e Ibiza, Óscar Portas y Vicent Marí, trasladaron el pasado jueves en Palma a la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, la situación límite que atraviesan las dos islas por la presión que ejerce sobre sus servicios y cuentas el sistema de acogida de menores migrantes no acompañados.

El presidente de Formentera expuso ante la ministra la realidad específica de la isla, marcada por su reducida dimensión, la limitación de recursos y una fuerte presión asistencial. Según explicó, Formentera tutela actualmente a 156 menores migrantes no acompañados, 13 de los cuales han llegado durante la última semana.

Portas advirtió de que esta situación tiene un impacto especialmente grave en Formentera, que dispone únicamente de un centro de urgencia y emergencia de primera acogida. Una realidad que pone al límite la capacidad de respuesta de los servicios, tensiona a los equipos profesionales y obliga a la Administración insular a asumir una carga económica y organizativa "absolutamente desproporcionada" para una isla de poco más de 12.000 habitantes.

Problemas de convivencia

El presidente insular también puso sobre la mesa una problemática añadida que agrava la situación del centro de primera acogida: la convivencia, en un mismo espacio reducido, de menores con jóvenes que inicialmente son considerados menores, pero que posteriormente se determina que no lo son. Según explicó, esta convivencia es uno de los factores que provoca conflictos dentro del recurso de acogida.

Portas insistió, además, en la necesidad de revisar el actual modelo de primera acogida e impulsar soluciones que alivien la presión que soporta Formentera. En este sentido, expuso que el servicio de atención se encuentra en una situación extrema de un 1.200% de saturación y advirtió de que es inviable que una isla con recursos tan limitados tenga que asumir en solitario una tutela de esta magnitud.

Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza denunció ante la ministra la situación "límite y desesperada" que atraviesa actualmente el servicio de atención a menore de la isla, especialmente en relación con los menores extranjeros no acompañados.

Actualmente, el Consell de Ibiza atiende a 115 menores extranjeros no acompañados, una cifra que ha obligado a multiplicar por cinco el número de centros y por diez el personal destinado a este ámbito. Marí recordó que en 2019 el Consell de Ibiza contaba con solo dos centros de acogida residencial y 22 trabajadores, mientras que en marzo de 2026 dispone ya de 11 centros y 156 profesionales dedicados a este servicio, con otros 28 en proceso de contratación.

Marí también puso de manifiesto el esfuerzo económico asumido por la institución insular. Mientras que en 2018 el presupuesto ejecutado en el servicio de menores era de 2,57 millones de euros, en 2025 esta cifra se elevó hasta los 9,33 millones, con más de 3,35 millones adicionales comprometidos en actuaciones y contratos en tramitación. Para 2026, el presupuesto inicial ya supera los 10 millones de euros.

Abuso del sistema

En relación con los menores procedentes de Argelia, Marí pidió mejorar y agilizar los procesos de repatriación en aquellos casos en los que sea posible. Según señaló, "en muchos casos no se trata de menores en situación de abandono, sino que mantienen contacto con sus familias y han sido enviados deliberadamente", una situación que, a su juicio, supone "un abuso" del sistema de protección de menores.

Por su parte, el Govern ha mostrado su confianza en que Baleares no reciba más menores migrantes procedentes del reparto nacional, después de que la ministra Sira Rego reconociera, según explicó la consellera balear de Familias, Sandra Fernández, que "no tiene sentido" que el archipiélago asuma nuevas derivaciones.

"Cogemos la palabra de la ministra y esperamos que estas derivaciones no se produzcan", ha afirmado este viernes Fernández en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consell de Govern.

Actualmente, la Comunitat Autònoma de Baleares acoge a 733 menores migrantes no acompañados, una cifra que representa cerca de dos tercios del total de menores tutelados y que sitúa el sistema muy por encima de la capacidad ordinaria asignada por el Estado.