Migración
Rescatada una patera con 18 migrantes en Formentera
En lo que va de 2026 han llegado a las Pitiusas 44 pateras que transportaban a 734 migrantes
Salvamento Marítimo rescató la madrugada de este jueves a 18 personas de origen magrebí que viajaban en una patera localizada a ocho millas al sureste de Formentera.
El operativo tuvo lugar a las 1.01 horas, según la información remitida por la Delegación del Gobierno en Baleares a partir de los datos facilitados por la Guardia Civil.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado de los rescatados.
Estos migrantes se suman a nueve que fueron interceptados en la jornada del miércoles por la Guardia Civil en la playa de es Copinyar, después de que el grupo hubiese desembarcado en tierra.
En lo que va de 2026 han llegado a las Pitiusas 44 pateras que transportaban a 734 migrantes, según el recuento realizado por Diario de Ibiza a partir de los datos facilitados por Delegación de Gobierno.
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