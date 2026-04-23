Día del libro en Ibiza y Formentera: Sant Jordi rima con solidaridad en Sant Francesc

Formentera ha celebrado este jueves el Dia de Sant Jordi con una feria del libro muy animada gracias a la soleada jornada y al hecho de que este año no ha coincidido con vacaciones escolares, como en otras ediciones. Esto ha permitido que numerosos jóvenes del instituto público Marc Ferrer se hayan acercado hasta la plaza de la Constitución, en Sant Francesc, no solo para conseguir libros a buen precio o directamente gratuitos, sino que también han aprovechado para instalar un puesto en el cual vendían libros y rosas con poemas incluidos. Los ingresos obtenidos se destinarán a financiar su viaje de fin de curso, que los llevará hasta Tenerife el próximo mes de mayo.

Esta mezcla entre promoción de la lectura y causas sociales se ha repetido en varios de los puestos de la feria. Por ejemplo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) vendía rosas por un precio fijo, pero los libros se entregaban por "la voluntad". Todo lo recaudado por las voluntarias que atendían el pequeño tenderete situado junto a la puerta de la sede del Consell Insular irá a parar a la asociación que ayuda tanto a los enfermos de cáncer como a sus familiares.

La cantautora y guitarrista Roxana Mouriño llevó su original libro-disco a la plaza de la Constitución / P.M.V.

Acción Francisco, la entidad que se ocupa de los gatos sin dueño de la isla, tambíén ha repetido este año con su puesto, donde se ofrecían libros que la asociación había conseguido a través de donaciones, a cambio de un donativo. Con ese dinero, Acción Francisco paga la esterilización y los cuidados de los gatos callejeros, pero también amplía su ayuda a los propietarios de animales que por su precaria situación económica no pueden hacer frente a esta operación que sirve para controlar la colonia felina de Formentera.

Dos trabajadoras de la biblioteca municipal Marià Villangómez atendían uno de los tenderetes con más movimiento de la feria. En él, se regalaban los libros que donantes anónimos depositan a la entrada de la biblioteca y de los cuales el centro ya dispone de ejemplares en su catálogo. A media mañana ya tuvieron que ir a buscar más volúmenes porque quedaban muy pocos de los que tenían preparados para la jornada.

La Obra Cultural Balear en Formentera tampoco faltó a su cita anual con Sant Jordi, con una oferta vinculada a los propósitos de promoción de la lengua catalana y su cultura que defiende esta institución.

Acción Francisco intercambiaba libros por donativos para su labor de atención y control de la colonia felina de Formentera / P.M.V.

En cuanto a autores, estuvieron en la plaza de Sant Francesc la cantautora y guitarrista Roxana Mouriño, con su libro-disco recién publicado, 'Raíces de Mar', y Mieria Colomar, una joven ibicenca que ha plasmado en el libro 'Maldito Lyme' su experiencia y su lucha contra la enfermedad de Lyme. También tenían una mesa con sus obras Ramón Tur, que presentaba su primera obra titulada 'Formentera: 65 aves y 20 rutas', una guía divulgativa con lugares poco conocidos de Formentera y que incluye ilustraciones de algunas de las aves que se pueden ver en la isla. Neus Costa Mayans tuvo mucho éxito con su nuevo poemario, 'El camí de ca teva', donde dibuja con palabras un recorrido íntimo por los paisajes de la pitiusa del sur, acompañando sus versos con ilustraciones de Laia Marí Serra.

Neus Costa Mayans atiende a las personas interesadas en su poemario / P.M.V.

La feria en Sant Francesc se alargó hasta bien pasado el mediodía, en un ambiente festivo en el que el punto musical lo ponía Sant Genís, el cantautor y guitarrista de Formentera. Pero las celebraciones por Sant Jordi continuaban por la tarde, con un cuentacuentos a cargo de Anakrònica en el punto de lectura de Sant Ferran y la presentación del libro-disco de Roxana Mouriño en la biblioteca Marià Villangómez.

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En el cartel preparado para la ocasión por el área de Cultura del Consell Insular aparece también la presentación del libro 'Como queréis hermanos que cante', a cargo del autor, Joan Pons, que tendrá lugar en la biblioteca municipal a las 19.30 horas. Este acto, organizado por la Obra Cultural Balear, pondrá fin a las celebraciones del Día de Sant Jordi.