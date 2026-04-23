El polígono industrial de Formentera, a la espera del visto bueno eléctrico para que se pueda dar por terminado

Formentera ha acogido este jueves una reunión de trabajo entre representantes del Govern balear y del Consell Insular para analizar la situación actual del polígono industrial de la isla, así como los instrumentos de apoyo dirigidos al sector productivo. Varios empesarios de la isla han participado también en el encuentro.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez, se han desplazado hasta la isla para mantener un encuentro con el conseller de Economía, Territorio e Infraestructuras del Consell de Formentera, Javier Serra, y con la consellera de Movilidad y Medio Ambiente, Verónica Castelló.

Ayudas vigentes

Durante la reunión, los representantes del Govern han presentado los avances del Plan autonómico de industria, además de informar sobre las distintas convocatorias de ayudas actualmente vigentes para la mejora de la industria y del sector de la construcción, así como para la modernización y el refuerzo de la competitividad del tejido productivo, según una nota enviada por el servicio de prensa del Ejecutivo balear.

Por su parte, desde el Consell de Formentera se han expuesto diversas cuestiones vinculadas al funcionamiento y a las necesidades actuales del polígono industrial, con el objetivo de seguir avanzando en su mejora. En este sentido, se ha puesto sobre la mesa que sigue pendiente la recepción del polígono, que está prácticamente terminado, a la espera de la aprobación de la instalación eléctrica por parte de la compañía suministradora.

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Tras el encuentro institucional, el conseller y el director general han realizado una visita al polígono industrial de Formentera, donde han recorrido varias empresas de la isla para conocer de primera mano su actividad, su situación actual y sus principales inquietudes.