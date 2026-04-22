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Nueve migrantes interceptados después de desembarcar en Formentera

La Guardia Civil encontró al grupo a las 7.30 horas en la zona de es Copinyar

Una patera en Formentera en una imagen de archivo

Una patera en Formentera en una imagen de archivo / Javi Parejo

Redacción Digital

Ibiza

La Guardia Civil de Formentera ha interceptado a nueve personas de origen magrebí en la playa de es Copinyar después de que el grupo hubiese desembarcado en tierra.

Según indica la Delegación de Gobierno, la operación ocurrió a las 7.30 horas de la mañana de este miércoles.

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Con esta nueva llegada, la isla ya ha recibido a 609 personas por vía marítima. En lo que va de 2026 han llegado a las Pitiusas 43 pateras que transportaban a 716 migrantes, según el recuento realizado por Diario de Ibiza a partir de los datos facilitados por Delegación de Gobierno.

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