Formentera tendrá el senador que merecía tras la cuarta reforma de la Constitución Española

La Constitución Española tendrá que ser reformada por cuarta vez en 48 años para dar cabida a una reclamación histórica de la isla de Formentera: contar con su propio escaño en el Senado y dejar de compartir circunscripción con Ibiza, como se ha hecho hasta ahora.

Tras cerca de dos décadas de intentos, este miércoles 22 de abril de 2026, quedará marcado en el calendario como una jornada transcendental en la que se ha puesto fin a una incongruencia en el texto de la Carta Magna, que en su artículo 69.3 dedicado a la asignación de un número específico de senadores a cada isla o agrupación de islas con cabildo o consell propio, consideraba como una sola circunscripción a las islas de Ibiza y Formentera. Desde 2007, la pitiusa del sur cuenta con su propio Consell Insular tras desligarse del de Ibiza, un hecho que la hace merecedora de un senador por derecho propio que se materializará en las próximas elecciones generales.

Una isla con tan solo 11.483 habitantes "de los cuales un 28% son extranjeros"

Pasadas las 12.30 del mediodía se ha iniciado el debate en el Senado con la intervención de los diferentes portavoces de los siete grupos parlamentarios presentes en la Cámara Alta, siendo el primero en hablar el senador de Vox del Grupo Mixto, Fernando Carbonell Tatay. Como era de esperar, a tenor de las anteriores posiciones del partido ultraderechista a la hora de votar los diferentes pasos que ha seguido este proyecto, Carbonell se ha mostrado contrario a la reforma constitucional, argumentando que una isla con tan solo 11.483 habitantes, "de los cuales un 28% son extranjeros" y situada a apenas "10 millas náuticas de Ibiza", no necesita su propio senador.

La delegación balear desplazada hasta Madrid posa en el Senado / Javi Parejo

A continuación ha tomado la palabra el actual senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, quien se ha emocionado al recordar que el próximo mes de julio dejará su cargo en manos de Neus Massanet, que se convertirá en la última senadora compartida entre ambas islas. Ferrer ha agradecido su presencia a la amplia representación balear presente en la sala, encabezada por la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que ha estado acompañada por la directora insular de la Administración General del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch; el presidente del Consell Insular, Óscar Portas; los vicepresidentes Verónica Castelló, Javi Serra y Hugo Martínez; miembros de los partidos políticos con presencia en el Consell de Formentera, PSIB-PSOE y GxF, y representantes del tejido social y empresarial de Formentera. También estaba presente la diputada socialista Pilar Costa, una de las tres personas encargadas de defender ante el Congreso de los Diputados la propuesta del senador propio el pasado 10 de febrero.

Ferrer ha recordado durante su exposición el "anacronismo democrático" que supone la circunscripción única por Ibiza y Formentera, que ha calificado de "discriminación injustificable", y ha aprovechado para llamar la atención sobre "la principal problemática que afecta a los isleños: el acceso a una vivienda digna y asequible".

Reivindicaciones propias

Seguidamente se han sucedido las intervenciones de los portavoces de los diferentes grupos, que han adelantado su voto en positivo y han coincidido en dar la enhorabuena al pueblo de Formentera por el hito conseguido, al tiempo que han reivindicado sus propias reclamaciones, como el valenciano Enric Morera Catalá, que ha declarado sentir una "envidia sana" por lo conseguido por la pitiusa del sur y ha preguntado a la Cámara "¿por qué Formentera sí y Valencia no?, en referencia a la pugna de la Comunidad valenciana para recuperar su Derecho Civil propio.

Por el Grupo Plural ha tomado la palabra Eduard Pujol Bonell, quien ha asegurado que "querer es poder" pero ha lamentado que "toda la España política muestra esta buena predisposición a esta modificación constitucional y en cuando se trata de Cataluña, los unos y los otros se cierran en banda". Pujol ha mencionado entonces la "pésima financiación" que ahoga a Cataluña y provoca un "expolio continuado" de más de 22.000 millones anuales por parte del Estado". El presidente del Senado, Pedro Rollán Ojeda, le ha llamado la atención para que hablara en castellano y no en catalán, un idioma que se ha colado en numerosas ocasiones durante los parlamentos de los diferentes senadores.

Desde Izquierda por la independencia, Jordi Gaseni Blanch, ha considerado "una buena noticia" que Formentera vaya a tener un escaño en el Senado, aunque también ha criticado que "llega tarde", recordando que "hablamos de un territorio con instituciones propias, con una realidad social económica y cultural propia que durante demasiado tiempo ha tenido que ver como su voz quedaba diluida en una representación compartida que no respondía a su singularidad". Gaseni también ha hecho referencia a la enmienda introducida por el Partido Popular durante la tramitación de esta propuesta, en la que exigió que el topónimo Eivissa se mantuviera en castellano en el texto constitucional. Esto sería, según el senador, una muestra de "catalonofobia".

La reivindicación de un senador propio para Formentera es "histórica, legítima y sostenida en el tiempo"

José Francisco Hila ha tomado la palabra por el Grupo socialista para recordar que la reivindicación de un senador propio para Formentera es "histórica, legítima y sostenida en el tiempo, respaldada por un amplísimo consenso político y social". Seguidamente, ha pasado a destacar el papel definitivo de los socialistas en las diferentes instituciones para que esta reforma vaya a ser posible.

Las intervenciones han concluido con la intervención de Grupo parlamentario popular, cuyo portavoz Miguel Ángel Jerez Juan ha alabado la manera como se ha llevado adelante esta reforma, que, según ha explicado, ha arrancado "con un acuerdo previo, profundo, convencido y forjado en el territorio". Jerez ha puesto a Formentera como ejemplo de como se tienen que hacer las cosas: "Lo importante no es solo llegar, sino cómo se llega".

A las dos del mediodía se ha dado paso a la votación en el Senado, constituido este miércoles por 260 senadores, 258 de los cuales han votado a favor de la reforma constitucional y solo dos han emitido un voto negativo.