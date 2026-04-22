Respaldo político e institucional casi unánime al senador propio de Formentera

La aprobación definitiva en el Senado de la reforma constitucional que permitirá a Formentera contar por primera vez con un senador propio ha generado una reacción positiva casi unánime entre representantes institucionales y políticos, que han coincidido en subrayar el carácter histórico de la decisión y su valor para corregir una situación que consideraban anómala desde hace años.

El presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, celebra el resultado como el final de "una anomalía histórica" y defiende que la votación supone "un acto de justicia institucional, de respeto democrático y de reconocimiento a la realidad propia de Formentera". A su juicio, la reforma culmina una reivindicación sostenida durante años por las instituciones y por la sociedad formenterense. "Ahora Formentera tendrá voz desde Formentera. Hoy no se nos concede ningún privilegio, sino que se corrige una anomalía que nuestra isla ha soportado durante demasiado tiempo", afirma. Portas insiste además en que no se trata de la victoria de un partido o de un gobierno, sino de la culminación de una demanda justa del conjunto de la isla.

En el pleno del Senado también ha intervenido este miércoles el hasta ahora senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, que ha definido la aprobación como "el triunfo de la democracia representativa". Ferrer ha recordado que, a partir de las próximas elecciones generales, las Pitiusas dejarán de compartir representante en la Cámara Alta y ha lamentado la ausencia de representantes del Consell de Ibiza en una sesión que, a su entender, también supone “un triunfo para las dos islas”.

Triple insularidad

Desde el Govern balear, la presidenta Margalida Prohens, que se ha desplazado hasta Madrid para seguir en directo la votación desde el Senado, ha expresado su satisfacción por la consecución de una "reivindicación histórica" que, según ha señalado, corrige una anomalía mantenida durante las dos últimas décadas. Prohens ha destacado que Formentera era la única isla de España que, pese a contar con una institución propia de autogobierno insular, tenía que compartir senador con otra isla. A su juicio, la reforma permitirá que Formentera pueda defender directamente en el Senado las necesidades derivadas de su realidad marcada por la triple insularidad. La presidenta balear ha agradecido además al presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, la "rápida" tramitación de esta reforma en la Cámara Alta y ha puesto en valor el apoyo del PP. Prohens también ha destacado que, pese a los riesgos que el contexto político podía plantear, finalmente se ha actuado con responsabilidad. "Esto no es el final del camino, sino el inicio", ha señalado, al considerar que el reto ahora será que las reivindicaciones de la isla sean escuchadas y atendidas.

Desde el partido socialista, la presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, ha declarado que "hoy se hace justicia con Formentera" y ha remarcado que la aprobación definitiva culmina una reivindicación "histórica y justa" para que la pitiusa del sur tenga "más voz". Armengol ha recordado además que la tramitación fue impulsada desde el Congreso.

En la misma línea, la vicesecretaria general del PSIB y secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha calificado la jornada como un día "de alegría y celebración" y ha afirmado que el senador propio corrige "una anomalía democrática" y reconoce una realidad que hasta ahora no estaba bien representada. También la directora insular del Gobierno en Pitiusas, Raquel Guasch, ha celebrado que Formentera vaya a disponer de voz propia para defender cuestiones como la triple insularidad y las necesidades específicas de sus vecinos, al tiempo que ha puesto en valor el papel desempeñado por Armengol en la tramitación de la reforma.

Una misma idea

Pese a proceder de instituciones y sensibilidades políticas distintas, todas las reacciones convergen en una misma idea: la reforma no se interpreta solo como una modificación técnica del sistema de representación, sino como un paso para el reconocimiento político e institucional de Formentera. La isla gana así una voz propia en el Senado y abre una nueva etapa en su capacidad para defender directamente sus intereses ante el Estado.

Noticias relacionadas

Ahora, y tal como ha explicado el presidente del Senado tras la votación, que de los 260 votos posibles registró 258 a favor y solo dos votos en contra (de Vox), se abre ahora un periodo de 15 días, hasta el 12 de mayo, durante el cual una décima parte de los miembros del Senado podrán requerir la celebración de un referéndum para la ratificación de esta reforma constitucional.