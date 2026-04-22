La Reserva Marina de es Freus de Ibiza y Formentera ganará más de 2.400 hectáreas protegidas con su ampliación

La Reserva Marina de es Freus de Ibiza y Formentera afronta un paso decisivo en su ampliación. La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha sacado a información pública el proyecto de decreto que permitirá aumentar en más de 2.400 hectáreas la superficie protegida y reforzar la regulación de la pesca en este espacio marino.

La propuesta prevé ampliar la reserva tanto por la zona de levante como por la de poniente de Formentera. En concreto, se incorporarán 1.710 hectáreas al noreste de la isla, desde Punta Prima hasta conectar con la Reserva Marina de Punta de sa Creu, y otras 783 hectáreas en el poniente de Cap de Barbaria, hasta el límite de las aguas exteriores.

Según destaca el Govern en un comunicado de prensa, esta ampliación permitirá mejorar la conectividad ecológica entre espacios protegidos y reforzar la conservación de los recursos pesqueros en una zona que presenta un buen estado ambiental.

El proyecto incorpora la propuesta impulsada por el Consell de Formentera y ha sido elaborado con la participación de los sectores implicados, entre ellos pescadores profesionales, pescadores recreativos y el sector del buceo, con la intención de compatibilizar la protección del medio marino con los usos tradicionales.

El director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha subrayado que esta ampliación "responde a la voluntad de seguir avanzando en una gestión responsable de los recursos marinos con la implicación del territorio y de los sectores afectados". Además, ha remarcado que la reforma "no solo amplía la protección, sino que también simplifica la normativa e introduce mejoras para facilitar su comprensión y cumplimiento".

En este sentido, el decreto incorpora medidas orientadas a una regulación más homogénea de la pesca recreativa en las reservas marinas de las Pitiusas, con criterios comunes que faciliten su aplicación. Entre ellas, se contempla la unificación de artes y aparejos autorizados, así como la regulación de determinadas modalidades, como el curricán de fondo o el uso de cefalópodos como cebo.

Pesca profesional

En cuanto a la pesca profesional, el texto introduce nuevas medidas de gestión, como la regulación del periodo de calado de las redes para la pesca de la langosta, con el objetivo de favorecer la sostenibilidad del recurso, y fija además una talla mínima de 35 centímetros para la serviola (pez limón o medregal).

Otra de las novedades destacadas es la creación de una nueva zona de veda entre s’Espalmador y s’Espardell, con la finalidad de reforzar la protección de los hábitats marinos y favorecer la regeneración de las poblaciones de peces.

Grau ha incidido también en la eficacia de las reservas marinas como herramienta de gestión y ha señalado que estudios recientes indican que la biomasa de peces comerciales dentro de la Reserva Marina de es Freus se ha multiplicado por 17 desde su creación y es cinco veces superior a la existente fuera de sus límites.

Con esta iniciativa, el Govern da un nuevo paso en la consolidación de la red de reservas marinas de Balears como instrumento clave para la conservación de los ecosistemas marinos y la gestión sostenible de los recursos pesqueros. El proyecto de decreto podrá consultarse en el Portal de transparencia durante el periodo de información pública, en el que ciudadanos y entidades podrán presentar alegaciones y aportaciones.