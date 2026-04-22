La falta de vivienda frena la presencia estable de la Guardia Civil de Tráfico en Formentera

La falta de agentes de la Guardia Civil de Tráfico en Formentera vuelve a situarse este martes en el centro del debate institucional durante la reunión de trabajo mantenida entre el presidente del Consell Insular, Óscar Portas, y el responsable de la Dirección General de Tráfico en Balears, Fernando Alonso, de la que ha dado cuenta el Consell en un comunicado de prensa.

Durante el encuentro, Portas ha trasladado de forma directa una de las principales preocupaciones de la isla en materia de seguridad vial: la insuficiente presencia de efectivos de Tráfico en Formentera. El presidente ha expuesto que esta situación se ve agravada por el hecho de que el destacamento no esté diferenciado del de Ibiza, una circunstancia que dificulta garantizar una cobertura estable y suficiente en la isla.

En la reunión se ha constatado además que los agentes de Tráfico volverán a tener presencia en Formentera siempre que exista disponibilidad de alojamiento, una cuestión que vuelve a evidenciar las dificultades estructurales para asegurar servicios permanentes en la isla.

Informe circulación viaria

El encuentro ha servido también para avanzar en otra línea de trabajo considerada estratégica por el Consell. En este sentido, la institución insular ha solicitado la colaboración de la DGT para elaborar un informe sobre la mejora de la circulación viaria en Formentera, con el objetivo de disponer de un diagnóstico especializado que permita plantear medidas concretas frente a los retos de movilidad y seguridad.

Además, durante la reunión se han abordado otros asuntos relacionados con la seguridad y la coordinación operativa, como el dispositivo necesario para pruebas deportivas, fiestas y otros eventos con incidencia sobre el tráfico.