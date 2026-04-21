Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asentamiento en IbizaViolación en IbizaParking en IbizaFiestas en IbizaRegularización de migrantes en Ibiza
instagramlinkedin

Migración

La Guardia Civil intercepta a 27 migrantes llegados en dos pateras a Formentera

17 de los migrantes fueron rescatados de una patera que navegaba a ocho millas de la costa de Formentera

Una patera y restos de las pertenencias de sus ocupantes a principios de este abril en Formentera.

Una patera y restos de las pertenencias de sus ocupantes a principios de este abril en Formentera. / Javi Parejo

Redacción Digital

Ibiza

La Delegación del Gobierno en Baleares informa de la interceptación de un total de 27 migrantes de origen magrebí en la madrugada de este martes en Formentera, llegados en dos pateras.

La primera actuación se llevó a cabo en el mar, en concreto a ocho millas al sur de la pitiusa menor. A las 0.20 horas, la tripulación de una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató a 17 personas que navegaban hacia las islas desde las costas africanas a bordo de una embarcación. Como es habitual, desde la Delegación del Gobierno no se ofrece más información (si había mujeres o menores a bordo o su estado de salud, por ejemplo), más allá de que son de origen magrebí.

Noticias relacionadas y más

La segunda actuación de la Benemérita de Formentera, en concreto de agentes del puesto en la isla y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comandancia (Usecic), se produjo a la 1.20 horas. En esta ocasión fueron interceptados diez migrantes también magrebíes en tierra, en la zona de s'Estufador.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT confirma el cambio de matrícula a partir de junio de 2026: la novedad en las letras que vas a ver a partir de ahora en los coches de Ibiza
  2. Muere un hombre en Ibiza aplastado por el tractor que conducía
  3. Una nueva fiesta aterriza en Ibiza: Sa Breix, una verbena payesa
  4. Una camarera revela cuánto gana con las propinas en Ibiza en una semana
  5. Sucesos en Ibiza: Hallan cuatro proyectiles anticarro en un coche abandonado en la calle
  6. Una lectora, Marilina Marí Marí, sobre la pérdida de tradiciones ibicencas: 'Ibiza no es la puesta de sol de es Vedrà, ni los tambores de Benirràs
  7. Multa de 200 euros y pérdida de 2 puntos del carné por hacer un mal uso del parasol del coche: la Guardia Civil vigila a los conductores de Ibiza
  8. Prohibido realizar obras en Santa Eulària por el inicio de la temporada en Ibiza: la medida entra en vigor este día

La Guardia Civil intercepta a 27 migrantes llegados en dos pateras a Formentera

La Guardia Civil intercepta a 27 migrantes llegados en dos pateras a Formentera

Tres multas por un total de 30.000 euros para un taller náutico del varadero de la Savina, en Formentera

Tres multas por un total de 30.000 euros para un taller náutico del varadero de la Savina, en Formentera

Talleres, música y Holy Party en una nueva edición de la Pequeña Intercultural de Formentera

Talleres, música y Holy Party en una nueva edición de la Pequeña Intercultural de Formentera

Ya se pueden tramitar las autorizaciones de Formentera.eco para entrar en la isla con vehículo

Ya se pueden tramitar las autorizaciones de Formentera.eco para entrar en la isla con vehículo

La zona de Formentera donde Vinicius pasa sus vacaciones

La zona de Formentera donde Vinicius pasa sus vacaciones

Recta final para que Formentera deje de compartir senador con Ibiza

Recta final para que Formentera deje de compartir senador con Ibiza

GxF denuncia que la web de Formentera.eco sigue inactiva a semanas del inicio de la regulación

GxF denuncia que la web de Formentera.eco sigue inactiva a semanas del inicio de la regulación

Programa Aprendizaje Servicio en Formentera: Niños que aprenden a defender la Naturaleza

Programa Aprendizaje Servicio en Formentera: Niños que aprenden a defender la Naturaleza
Tracking Pixel Contents