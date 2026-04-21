La Guardia Civil intercepta a 27 migrantes llegados en dos pateras a Formentera

La Delegación del Gobierno en Baleares informa de la interceptación de un total de 27 migrantes de origen magrebí en la madrugada de este martes en Formentera, llegados en dos pateras.

La primera actuación se llevó a cabo en el mar, en concreto a ocho millas al sur de la pitiusa menor. A las 0.20 horas, la tripulación de una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescató a 17 personas que navegaban hacia las islas desde las costas africanas a bordo de una embarcación. Como es habitual, desde la Delegación del Gobierno no se ofrece más información (si había mujeres o menores a bordo o su estado de salud, por ejemplo), más allá de que son de origen magrebí.

La segunda actuación de la Benemérita de Formentera, en concreto de agentes del puesto en la isla y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comandancia (Usecic), se produjo a la 1.20 horas. En esta ocasión fueron interceptados diez migrantes también magrebíes en tierra, en la zona de s'Estufador.